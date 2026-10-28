183 doanh nghiệp phường Phú Mỹ cam kết về phòng, chống ma túy

Ngày 28-10, Ban Chỉ đạo 26 về phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy của phường Phú Mỹ (TPHCM) tổ chức hội nghị tuyên truyền phòng, chống ma túy và hướng dẫn bảo đảm an ninh trật tự cho 183 doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp trên địa bàn.

﻿Hội nghị tuyên truyền phòng, chống ma túy và hướng dẫn bảo đảm an ninh trật tự tại phường Phú Mỹ

Tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp ký cam kết chấp hành quy định về phòng, chống ma túy; thống nhất phân công đầu mối liên hệ với cảnh sát khu vực, kịp thời cung cấp thông tin, phối hợp giải quyết các vụ việc phát sinh.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn được phổ biến Luật Phòng, chống ma túy, tác hại của các chất ma túy mới; cảnh báo nguy cơ tội phạm lợi dụng kho bãi, phương tiện vận tải và lôi kéo công nhân, người lao động vi phạm pháp luật.

Cán bộ công an phường hướng dẫn sử dụng tính năng gọi khẩn cấp trên ứng dụng SOS, các tiện ích của VNeID; giải đáp vướng mắc về khai báo tạm trú cho lao động ngoại tỉnh và phối hợp giữ gìn an ninh trật tự tại doanh nghiệp.

Thông qua việc ký cam kết, lãnh đạo địa phương đề nghị người đứng đầu doanh nghiệp phổ biến nội dung cam kết đến công nhân, người lao động. Đồng thời chủ động phối hợp với công an trong phòng ngừa, phát hiện vi phạm, bảo đảm an toàn tại cơ sở.

NGUYỄN NAM