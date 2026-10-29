Xã Long Điền nâng kỹ năng số cho lực lượng hỗ trợ người dân

Ngày 29-10, UBND xã Long Điền (TPHCM) phối hợp Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức tập huấn kỹ năng số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và các nền tảng số cho 140 học viên là lực lượng nòng cốt trong công tác chuyển đổi số tại cơ sở.

Lực lượng cơ sở ở xã Long Điền tập huấn nâng cao kỹ năng số

Học viên tham gia tập huấn gồm thành viên tổ công nghệ số cộng đồng tại 13 ấp, lực lượng an ninh cơ sở, trưởng ban công tác Mặt trận các ấp, cùng đại diện phòng chuyên môn, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã, Công an xã và đoàn viên, thanh niên.

Nội dung tập huấn tập trung kỹ năng hướng dẫn người dân sử dụng các dịch vụ số thiết yếu như VNeID, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến, chữ ký số và các nền tảng số dùng chung của TPHCM.

Bên cạnh thao tác thực hành, học viên được hướng dẫn tổ chức hoạt động hỗ trợ phù hợp với từng địa bàn; trang bị kiến thức nhận diện thủ đoạn lừa đảo, giả mạo trên không gian mạng, bảo vệ tài khoản và thông tin cá nhân.

Ngoài ra, học viên được hướng dẫn ứng dụng AI trong tuyên truyền, xây dựng tài liệu; triển khai phong trào “Bình dân học vụ số” và bảo đảm an toàn thông tin. Qua đó, nâng cao năng lực hỗ trợ người dân sử dụng các nền tảng số, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số tại địa phương.

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TRÚC GIANG