Tăng cường thu hồi nợ BHXH các doanh nghiệp chậm đóng

Ngày 29-10, Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT phường Tam Thắng (TPHCM) đã buổi làm việc với các đơn vị trên địa bàn chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN năm 2026.

Bà Bùi Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND phường, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT phường Tam Thắng dự buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, BHXH cơ sở Tam Thắng đã tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của Luật BHXH; tập trung làm rõ quyền, trách nhiệm của người sử dụng lao động và các quy định liên quan đến xử lý hành vi chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHYT.

Tính đến ngày 30-9, trên địa bàn phường Tam Thắng có 346 đơn vị chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN từ 3 tháng trở lên, với số tiền 26,57 tỷ đồng, ảnh hưởng trực tiếp đến 1.644 người lao động.

Trong số này có 169 đơn vị không còn hoạt động, với số tiền chậm đóng lên đến 19,64 tỷ đồng. Thực trạng trên gây nhiều khó khăn cho cơ quan BHXH trong quá trình đôn đốc, thu hồi nợ, ảnh hưởng đến công tác quản lý thu và bảo đảm quyền lợi của người lao động.

Đại diện BHXH cơ sở Tam Thắng tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về BHXH cho các doanh nghiệp tham dự

Để khắc phục trên, BHXH cơ sở Tam Thắng đã phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực 11 mời 48 doanh nghiệp chậm đóng lên làm việc, qua đó thu hồi được 7,39 tỷ đồng. Hàng tháng, cơ quan BHXH gửi thông báo tình hình chậm đóng đến các đơn vị, yêu cầu thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động theo quy định.

Bên cạnh công tác tuyên truyền, BHXH cơ sở Tam Thắng còn triển khai cho các doanh nghiệp và người sử dụng lao động ký cam kết thực hiện nghĩa vụ đóng BHXH, BHYT đối với người lao động; yêu cầu các đơn vị khẩn trương chuyển nộp đầy đủ số tiền còn chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

HOÀNG HƯỜNG - KHÁNH CHI