Triển khai rộng rãi đợt thống kê về nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản

Sáng 28-10, tại xã Phú Giáo (TPHCM), Thống kê cơ sở Bắc Tân Uyên tổ chức Hội nghị tập huấn điều tra diện tích gieo trồng cây nông nghiệp, hộ chăn nuôi và thủy sản ở 4 xã Phước Thành, Phú Giáo, An Long và Phước Hòa (TPHCM).

Tại buổi tập huấn, các đại biểu đã được phổ biến mục đích, yêu cầu của cuộc điều tra; vai trò và nhiệm vụ của điều tra viên; những quy định nghiệp vụ; quy trình điều tra; các quy định trong phiếu điều tra và hướng dẫn cách ghi thông tin.

Theo đó, các đại biểu được hướng dẫn nội dung, phạm vi, phương pháp thu thập thông tin và cách ghi phiếu. Trong đó, điều tra diện tích gieo trồng tập trung phản ánh diện tích cây hằng năm theo vụ, cây lâu năm theo năm.

Chương trình tập huấn điều tra diện tích gieo trồng cây nông nghiệp điều tra chăn nuôi tại xã Bắc Tân Uyên. Ảnh: TUẤN ANH

Về điều tra chăn nuôi, các đại biểu cũng được hướng dẫn cách thu thập số lượng vật nuôi và một số chỉ tiêu sản lượng trong kỳ. Đối với ngành thủy sản thì ghi nhận kết quả nuôi trồng, khai thác.

Thời điểm thu thập thông tin được tính từ 1-11-2025 đến 31-10-2026.

Hội nghị đã đặt ra yêu cầu điều tra viên phải nắm chắc nghiệp vụ, bám sát địa bàn, thu thập đúng đối tượng, thời điểm, đơn vị tính; chủ động kiểm tra, đối chiếu, hạn chế ước đoán chủ quan hoặc sao chép số liệu kỳ trước.

Trong đợt điều tra này, Thống kê TPHCM cũng yêu cầu Phòng Kinh tế các xã phối hợp làm rõ những biến động bất thường, bảo đảm dữ liệu phản ánh sát thực tế sản xuất, phục vụ tổng hợp các chỉ tiêu thống kê, đánh giá tăng trưởng và điều hành phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

XUÂN TRUNG