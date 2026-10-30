Nhiều đề xuất đưa Côn Đảo trở thành đảo xanh, thông minh, đáng sống

Ngày 30-10, tại Đặc khu Côn Đảo, UBND TPHCM tổ chức Hội thảo khoa học “Phát triển Côn Đảo trở thành đảo xanh, thông minh, đáng sống gắn với bảo tồn di sản thiên nhiên và phát triển bền vững”.

Các đại biểu tham dự hội thảo tại Côn Đảo. Ảnh: ĐỨC TRUNG

Tham dự Hội thảo có các đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM và nhiều chuyên gia, nhà khoa học trong cả nước.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh phát biểu khai mạc. Ảnh: ĐỨC TRUNG

Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh cho biết, Côn Đảo là vùng đất có vị trí đặc biệt trong lịch sử dân tộc, có ý nghĩa chiến lược về quốc phòng, an ninh và chủ quyền biển, đảo; đồng thời sở hữu những giá trị quý báu về hệ sinh thái rừng, biển, đa dạng sinh học và di sản lịch sử cách mạng. Đây là di sản vô giá cần được gìn giữ cho các thế hệ mai sau.

Nhiều loại chim quý tụ về Côn Đảo

Trong không gian phát triển mới của TPHCM, đặc biệt Luật Phát triển đô thị mở ra những định hướng quan trọng trong đổi mới mô hình phát triển, quản trị và huy động nguồn lực, Côn Đảo càng có điều kiện kết nối mạnh mẽ hơn với nguồn lực khoa học, công nghệ, tài chính, nhân lực và hợp tác quốc tế.

Theo Phó Chủ tịch UBND TPHCM, quan điểm nhất quán của thành phố là không đánh đổi môi trường, tài nguyên thiên nhiên và di sản lịch sử lấy tăng trưởng kinh tế trước mắt. Bảo tồn phải trở thành nền tảng, động lực và lợi thế cạnh tranh lâu dài của Côn Đảo. Trên tinh thần đó, thành phố định hướng xây dựng Côn Đảo trở thành đảo xanh, thông minh, đáng sống; điểm đến có uy tín quốc tế về du lịch sinh thái và di sản, với tầm nhìn dài hạn đến năm 2050.

TS. Nguyễn Chí Thành phát biểu tham luận tại hội thảo

Tại hội thảo, TS. Nguyễn Chí Thành, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu rừng và đất ngập nước chia sẻ, vì diện tích rừng, đất rừng đặc dụng chiếm tới 76,7% tổng diện tích cả quần đảo nên Phương án quản lý rừng bền vững và Đề án du lịch sinh thái do Ban quản lý Vườn quốc gia (VQG) Côn Đảo phải được quy định là tài liệu chung của cả đặc khu, sử dụng trong việc xây dựng các nghị quyết, quy hoạch, kế hoạch, dự án.

Kinh tế du lịch của Côn Đảo chủ yếu dựa vào hệ sinh thái rừng và biển. Do đó, Ban quản lý VQG Côn Đảo cần hợp tác, liên kết với chủ đầu tư du lịch để phát triển du lịch xanh với các sản phẩm và dịch vụ du lịch cao cấp, thông minh, hấp dẫn, thu được lợi ích kinh tế cao.

Du khách tham gia hoạt động thả rùa con về biển. Ảnh: Ban quản lý VQG Côn Đảo

Cùng với quan điểm trên, TS. Vũ Ngọc Long, Viện trưởng Viện sinh thái miền Nam cho biết, với truyền thống hơn 30 năm bảo tồn và phát triển, VQG Côn Đảo – thành viên của hệ thống các khu vườn di sản Asian đã bảo vệ và lưu giữ được một “vốn tự nhiên” giàu có, đáng tự hào. Vị thế mới cũng đòi hỏi VQG Côn Đảo phải có một tư duy quản lý đô thị biển và đảo đặc thù, khác biệt và bền vững.

Côn Đảo không thể phát triển theo mô hình đô thị hoá hay mở rộng du lịch đại trà, mà phải định vị trở thành “Thiên đường du lịch nghỉ dưỡng sinh thái và tâm linh đẳng cấp quốc tế” với 3 trụ cột: “đảo xanh – đảo thông minh – đảo đáng sống”.

Ông Nguyễn Khắc Pho, Giám đốc Ban Quản lý VQG Côn Đảo cũng kiến nghị, UBND TPHCM ưu tiên đưa Côn Đảo vào nhóm cơ chế thí điểm thử nghiệm (sandbox) về phát triển kinh tế tuần hoàn, năng lượng sạch và tín chỉ carbon xanh. Đồng thời, thành phố bố trí nguồn vốn đầu tư công trung hạn, đủ để triển khai các dự án trọng điểm, các dự án bảo vệ, phục hồi hệ sinh thái, tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử.

ĐỨC TRUNG