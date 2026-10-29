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Xã Bàu Lâm đưa chuyển đổi số, ứng dụng AI phục vụ quản lý, điều hành

SGGPO

Ngày 29-10, UBND xã Bàu Lâm (TPHCM) đã có buổi làm việc với Tập đoàn Viettel nhằm triển khai các giải pháp chuyển đổi số trong quản lý, điều hành tại địa phương.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo xã và đại diện doanh nghiệp đã trao đổi chi tiết các giải pháp số hóa hồ sơ, tối ưu hóa quy trình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính nhằm rút ngắn thời gian xử lý cho người dân, doanh nghiệp.

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Đại diện Viettel giới thiệu các mô hình hạ tầng số, phần mềm chuyên ngành. Ảnh: THÀNH HUY

Cùng với đó, địa phương còn nhấn mạnh yêu cầu tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý, điều hành; tăng cường bảo đảm an toàn thông tin và từng bước hiện đại hóa môi trường làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước.

Dịp này, đại diện Viettel đã giới thiệu các mô hình hạ tầng số, phần mềm chuyên ngành và hướng dẫn phương án triển khai phù hợp với phương châm thiết thực, tiết kiệm, tránh lãng phí, bám sát các mục tiêu chuyển đổi số chung của thành phố

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THÀNH HUY

Từ khóa

Viettel Buổi làm việc Cơ quan hành chính Chuyên ngành An toàn thông tin Phần mềm

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