EIU trao thưởng chuyến trải nghiệm Singapore cho 13 thủ khoa

Lãnh đạo TPHCM và Tập đoàn Becamex tặng hoa chúc mừng Trường Đại học Quốc tế Miền Đông nhân lễ khai giảng năm học 2026-2027

Tham dự chương trình có lãnh đạo TPHCM, Chủ tịch danh dự Hội đồng trường EIU; bà Nguyễn Trường Nhật Phượng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM, cùng đại diện lãnh đạo Tập đoàn Becamex, chính quyền địa phương, nhà trường, doanh nghiệp đối tác, phụ huynh và các trường THPT.

Phát biểu tại buổi lễ, TS Ngô Minh Đức, Hiệu trưởng EIU, chúc mừng các tân sinh viên chính thức bước vào môi trường đại học, đồng thời nhấn mạnh đây là giai đoạn để người học mở rộng kiến thức, rèn luyện tư duy đa chiều, khám phá năng lực bản thân và từng bước xác định lĩnh vực nghề nghiệp phù hợp.

TS Ngô Minh Đức, Hiệu trưởng EIU phát biểu tại lễ khai giảng năm học 2026-2027

Đại diện tân sinh viên, Phan Hoàng Lam, ngành Kinh tế, Khoa Quản trị kinh doanh, cho biết việc sớm được tiếp cận môi trường doanh nghiệp giúp sinh viên hình dung rõ hơn khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Theo Lam, hành trình đại học không chỉ có những giờ học trên giảng đường mà còn bao gồm các trải nghiệm thực tế, cơ hội thử sức và hoàn thiện bản thân.

Trao cơ hội trải nghiệm quốc tế cho 13 thủ khoa

Tại lễ khai giảng, EIU vinh danh thủ khoa cấp trường và thủ khoa các ngành khóa tuyển sinh năm 2026. Đáng chú ý, 13 thủ khoa được nhà trường tài trợ toàn bộ chi phí tham quan, trải nghiệm học tập tại Singapore, nhằm khuyến khích tinh thần học tập và tạo điều kiện giao lưu với môi trường quốc tế.

Dịp này, nhà trường cũng khen thưởng các sinh viên đạt thành tích tại những cuộc thi học thuật trong năm 2026, gồm Olympic Cơ học sinh viên toàn quốc, Olympic Toán học sinh viên toàn quốc, SIMNEX Olympiad và Cuộc thi Khuôn mẫu Việt Nam lần thứ 3. Hoạt động nhằm ghi nhận nỗ lực học tập, nghiên cứu và tinh thần sáng tạo của sinh viên.

Ông Nguyễn Tấn Lợi, Chủ tịch Hội đồng trường EIU trao các phần thưởng là chuyến tham quan, trải nghiệm học tập tại Singapore cho 13 thủ khoa

Điểm nhấn của chương trình là EIU đón nhận chứng nhận kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn AUN-QA đối với 4 chương trình đào tạo, gồm Quản trị kinh doanh, Kỹ thuật phần mềm, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Kỹ thuật cơ điện tử. Kết quả này ghi nhận quá trình xây dựng, duy trì và cải tiến chất lượng đào tạo của nhà trường theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trong khu vực.

Sau phần lễ, EIU Festival 2026 diễn ra với các hoạt động giao lưu âm nhạc, hội chợ và trò chơi vận động, tạo điều kiện để tân sinh viên làm quen, kết nối với bạn bè, giảng viên và môi trường sinh hoạt đại học.

Lễ khai giảng năm học 2026-2027 và EIU Festival 2026 mở đầu hành trình học tập mới của gần 1.300 tân sinh viên, với mục tiêu tích lũy kiến thức, phát triển kỹ năng và từng bước định hình con đường nghề nghiệp trong tương lai.

XUÂN THI