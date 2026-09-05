Xã hội

Lâm Đồng: Người đàn ông bị trụ cổng đè tử vong trong lúc sửa chữa

SGGPO

Trong lúc tháo dỡ, di dời cổng nhà dân tại phường B’Lao, tỉnh Lâm Đồng, một người đàn ông bị trụ bê tông đè tử vong.

Hiện trường vụ việc
Hiện trường vụ việc

Thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 30 ngày 5-9, ông N.C.Q. (43 tuổi, ngụ tỉnh Nghệ An), làm nghề lao động tự do, cùng một người đàn ông khác tháo dỡ, di dời cổng một nhà dân trên đường Tố Hữu, phường B’Lao.

Trong lúc sử dụng máy hàn để tháo dỡ, một bên trụ cổng bất ngờ đổ. Ông Q. tìm cách chạy thoát nhưng vấp ngã và bị trụ bê tông đè trúng người.

2aOboQwW056sIsBq4tPdx1pgXkPEZA8NBC2FJ5UG.jpg
Do trụ cổng lớn đè lên, phải rất vất vả nhiều người mới đưa nạn nhân ra khỏi hiện trường

Người dân nhanh chóng đưa nạn nhân đến Bệnh viện II Lâm Đồng cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, ông Q. tử vong sau đó.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

ĐOÀN KIÊN

Từ khóa

N.C.Q Máy hàn Bệnh viện II Lâm Đồng Đường Tố Hữu Tháo dỡ Vấp ngã Đè lên Đè Nhà dân Làm nghề

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn