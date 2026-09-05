Lâm Đồng: Người đàn ông bị trụ cổng đè tử vong trong lúc sửa chữa

Trong lúc tháo dỡ, di dời cổng nhà dân tại phường B’Lao, tỉnh Lâm Đồng, một người đàn ông bị trụ bê tông đè tử vong.

Hiện trường vụ việc

Thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 30 ngày 5-9, ông N.C.Q. (43 tuổi, ngụ tỉnh Nghệ An), làm nghề lao động tự do, cùng một người đàn ông khác tháo dỡ, di dời cổng một nhà dân trên đường Tố Hữu, phường B’Lao.

Trong lúc sử dụng máy hàn để tháo dỡ, một bên trụ cổng bất ngờ đổ. Ông Q. tìm cách chạy thoát nhưng vấp ngã và bị trụ bê tông đè trúng người.

Do trụ cổng lớn đè lên, phải rất vất vả nhiều người mới đưa nạn nhân ra khỏi hiện trường

Người dân nhanh chóng đưa nạn nhân đến Bệnh viện II Lâm Đồng cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, ông Q. tử vong sau đó.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

ĐOÀN KIÊN