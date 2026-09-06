Quy hoạch 5 phường đô thị Đà Lạt đến năm 2050: Dân số dự báo hơn 756.000 người

Ngày 6-9, UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung 5 phường đô thị Đà Lạt đến năm 2050, với quy mô hơn 68.000ha và dự báo dân số đạt hơn 756.000 người.

Tầm nhìn đến năm 2050, mục tiêu xây dựng hệ thống hạ tầng đồng bộ và hiện đại, đưa khu vực thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng và kinh tế bền vững, đồng thời chú trọng bảo tồn các giá trị di sản văn hóa và cảnh quan thiên nhiên đặc thù.

Du khách giao lưu văn hóa tại điểm tham quan trên đường Lâm Văn Thạnh, phường Xuân Trường - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Dự báo đến năm 2050, quy mô dân số đạt hơn 756.000 người (dân số đô thị khoảng 485.000 người và dân số quy đổi từ khách du lịch là 271.000 người); đón khoảng 17,4 triệu lượt khách du lịch.

Tỉnh Lâm Đồng đặt ra các giải pháp trọng tâm giải quyết các điểm nghẽn hạ tầng kỹ thuật. Trong đó, cải tạo mạng lưới giao thông hiện hữu kết hợp quy hoạch các không gian ngầm, bến bãi đỗ xe và hệ thống thoát nước mới nhằm giải quyết triệt để tình trạng ùn tắc giao thông và ngập lụt cục bộ.

Dòng phương tiện nối đuôi hướng ra đèo Prenn, phường Xuân Hương - Đà Lạt vào dịp lễ tết. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Đối với nguồn nước, các giải pháp cấp nước sinh hoạt bắt buộc phải gắn liền với phương án bảo vệ, cải tạo nguồn nước, tránh gây ô nhiễm hay suy thoái cạn kiệt tài nguyên nước.

Festival Hoa Đà Lạt tổ chức tại quảng trường Lâm Viên. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Tỉnh Lâm Đồng xác định mục tiêu quy hoạch phát triển đô thị gắn với chỉnh trang đô thị hiện hữu, hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị theo hướng thông minh, xanh, hiện đại, có bản sắc đặc trưng, nâng cao chất lượng dịch vụ đô thị và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu. Bảo tồn các giá trị di sản, văn hóa, khí hậu, không gian kiến trúc cảnh quan đặc trưng của vùng đất và các thương hiệu đã được công nhận (như đô thị Festival Hoa, đô thị sáng tạo âm nhạc…).

ĐOÀN KIÊN