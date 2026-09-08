Lâm Đồng ngăn ngừa tình trạng công dân xuất cảnh vi phạm pháp luật

Trước tình trạng nhiều người sập bẫy "việc nhẹ, lương cao" để rồi bị cưỡng bức lao động, ép tham gia các đường dây lừa đảo tại Campuchia, UBND tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm ngăn chặn công dân xuất cảnh phục vụ hoạt động vi phạm pháp luật.

Chiều 8-9, UBND tỉnh Lâm Đồng có văn bản chỉ đạo các đơn vị, địa phương chủ động ngăn ngừa tình trạng công dân xuất cảnh sang Campuchia thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Một thanh niên ở Lâm Đồng kể lại việc xuất cảnh trái phép vì tin lời quảng cáo “việc nhẹ, lương cao”. Ảnh: Công an tỉnh Lâm Đồng

Trong đó, UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị Công an tỉnh Lâm Đồng triển khai các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, xử lý đối với tổ chức, cá nhân có biểu hiện đưa, môi giới, tổ chức hoặc xuất cảnh sang Campuchia để hoạt động phạm tội, các băng, ổ, nhóm tội phạm đặt trụ sở tại Campuchia chỉ đạo hoạt động phạm tội tại Việt Nam hoặc lợi dụng không gian mạng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, phạm tội tại Việt Nam.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ động tổ chức lực lượng tuần tra, kiểm soát, nắm tình hình xuất nhập cảnh trên tuyến biên giới đường bộ và khu vực ra, vào biên giới biển; kịp thời phát hiện, ngăn chặn các trường hợp xuất nhập cảnh trái phép và hành vi vi phạm pháp luật.

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, trong 6 tháng đầu năm 2026, đã tiếp nhận 85 công dân Việt Nam, trong đó có 63 công dân tỉnh Lâm Đồng do Campuchia trao trả qua các cửa khẩu của tỉnh Lâm Đồng, An Giang, Đồng Tháp, Đồng Nai và Tây Ninh. Ngoài ra, Campuchia cũng trao trả hàng chục công dân các tỉnh khác qua cửa khẩu Bu Prăng, tỉnh Lâm Đồng.

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