Cháy chợ ở Lâm Đồng, thiêu rụi nhiều kiosk

Khoảng 22 giờ 40 phút ngày 31-8, người dân phát hiện cháy từ một quầy hàng tại chợ Đắk Sắk, thuộc thôn Hòa Phong, xã Đắk Sắk, tỉnh Lâm Đồng, sau đó nhanh chóng lan rộng sang xung quanh.
Ngay sau khi nhận tin báo, Công an xã Đắk Sắk huy động lực lượng, phương tiện phối hợp Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 14 (thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Lâm Đồng) triển khai dập lửa.
Đến khoảng 0 giờ ngày 1-9, đám cháy được khống chế, may mắn không có thiệt hại về người. Tuy nhiên, bước đầu thống kê có 16 kiosk bị thiêu rụi.
Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.