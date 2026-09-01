Cháy chợ ở Lâm Đồng, thiêu rụi nhiều kiosk

Chỉ trong ít phút, đám cháy thiêu rụi 16 kiosk tại chợ Đắk Sắk, tỉnh Lâm Đồng.

Khoảng 22 giờ 40 phút ngày 31-8, người dân phát hiện cháy từ một quầy hàng tại chợ Đắk Sắk, thuộc thôn Hòa Phong, xã Đắk Sắk, tỉnh Lâm Đồng, sau đó nhanh chóng lan rộng sang xung quanh.

Hiện trường vụ cháy chợ tại Đắk Sắk, tỉnh Lâm Đồng

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an xã Đắk Sắk huy động lực lượng, phương tiện phối hợp Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 14 (thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Lâm Đồng) triển khai dập lửa.

Các lực lượng tham gia chữa cháy tại chợ Đắk Sắk

Đến khoảng 0 giờ ngày 1-9, đám cháy được khống chế, may mắn không có thiệt hại về người. Tuy nhiên, bước đầu thống kê có 16 kiosk bị thiêu rụi.

Sáng 1-9, cơ quan chức năng phong toả khu vực chợ bị cháy

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.

ĐOÀN KIÊN