Xã hội

Cháy chợ ở Lâm Đồng, thiêu rụi nhiều kiosk

SGGPO

Chỉ trong ít phút, đám cháy thiêu rụi 16 kiosk tại chợ Đắk Sắk, tỉnh Lâm Đồng.

Khoảng 22 giờ 40 phút ngày 31-8, người dân phát hiện cháy từ một quầy hàng tại chợ Đắk Sắk, thuộc thôn Hòa Phong, xã Đắk Sắk, tỉnh Lâm Đồng, sau đó nhanh chóng lan rộng sang xung quanh.

Screenshot 2026-09-01 at 09.54.36.png
Hiện trường vụ cháy chợ tại Đắk Sắk, tỉnh Lâm Đồng

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an xã Đắk Sắk huy động lực lượng, phương tiện phối hợp Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 14 (thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Lâm Đồng) triển khai dập lửa.

7f67e000-99bd-4674-9262-030e479e7c5a.jpg
Các lực lượng tham gia chữa cháy tại chợ Đắk Sắk

Đến khoảng 0 giờ ngày 1-9, đám cháy được khống chế, may mắn không có thiệt hại về người. Tuy nhiên, bước đầu thống kê có 16 kiosk bị thiêu rụi.

Screenshot 2026-09-01 at 09.53.52.png
Sáng 1-9, cơ quan chức năng phong toả khu vực chợ bị cháy

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.

Tin liên quan
ĐOÀN KIÊN

Từ khóa

Chợ Đắk Sắk Công an xã Đắk Sắk Đắk Sắk Đội Chữa cháy Công an tỉnh Lâm Đồng Bốc cháy Cứu nạn Lan rộng cháy

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn