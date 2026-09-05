Rộn ràng ngày khai trường ở Tây Nguyên, Nam Trung bộ và Đông Nam bộ

Cùng với học sinh cả nước, sáng 5-9, hàng triệu học sinh khu vực Tây Nguyên - Nam Trung bộ và Đông Nam bộ nô nức dự lễ khai giảng năm học 2026-2027.

Tại tỉnh Lâm Đồng, năm học 2026-2027 có 1.593 cơ sở giáo dục, trong đó 770 điểm trường lẻ, với 840.801 học sinh từ mầm non đến THPT. Năm nay, tỉnh đưa vào sử dụng 2 trường phổ thông nội trú liên cấp tại xã Thuận An và xã Quảng Trực.

Học sinh Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Thuận An hân hoan trong ngày khai giảng năm học mới. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Thuận An, từ sáng sớm, hàng trăm học sinh cùng phụ huynh đã có mặt dự lễ khai giảng.

Chị Hơ Keng (bon Bu Đắk, xã Thuận An) sửa soạn trang phục cho con trai đi dự khai giảng năm học mới. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Chị Hơ Keng (bon Bu Đắk, xã Thuận An) vui vẻ chia sẻ: “Từ nhà đến trường chỉ khoảng 10km nhưng chúng tôi vẫn đăng ký cho con ở nội trú. Việc này vừa thuận tiện, vừa giúp con rèn luyện tính tự lập trong môi trường học tập đầy đủ điều kiện”.

Khu nhà ăn Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Thuận An được đầu tư đồng bộ, sạch sẽ

Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Thuận An, tỉnh Lâm Đồng Theo Hiệu trưởng Nguyễn Kiến Huyên, năm học này trường có 30 lớp với 869 học sinh, trong đó 393 học sinh nội trú và 476 học sinh bán trú buổi trưa. Toàn trường có hơn 350 học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số như M'Nông, Tày, Nùng, Mường, Khmer, Ê Đê, Thái, Dao...

Các em học sinh lớp 1 được chào đón trong lễ khai giảng tại phân hiệu Phan Như Thạch, Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt (phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng). Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Tại khu vực Đà Lạt, thời tiết mát mẻ, không mưa, thuận lợi cho học sinh dự lễ khai giảng.

Tại đặc khu Phú Quý (tỉnh Lâm Đồng), hơn 7.300 học sinh cũng hòa chung không khí khai trường. Năm học này, sau khi sắp xếp mạng lưới trường lớp, đặc khu còn 6 trường ở các cấp học. Trong đó, Trường THCS Phú Quý và Trường Tiểu học Phú Quý được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 trường cùng cấp.

Trường THPT Ngô Quyền - trường THPT duy nhất trên đảo - có 26 lớp với 934 học sinh. Nhà trường đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, sách giáo khoa và các điều kiện dạy học. Đến nay, 100% học sinh có sách giáo khoa; những trường hợp khó khăn được hỗ trợ để bảo đảm việc học ngay từ đầu năm.

Lễ khai giảng tại Trường THPT Ngô Quyền

Học sinh Trường THPT Ngô Quyền hân hoan dự lễ khai giảng năm học mới

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng dự lễ khai giảng tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - THCS xã Ia Púch (tỉnh Gia Lai). Trường được xây dựng trên diện tích hơn 5ha, có cơ sở vật chất khang trang, hiện đại. Đây là năm đầu tiên trường đón học sinh tại cơ sở mới, với 752 học sinh.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng dự lễ khai giảng tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - THCS xã Ia Púch. Ảnh: HỮU PHÚC

Bộ đội biên phòng Gia Lai thăm hỏi các em học sinh dự khai giảng tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - THCS xã Ia Púch. Ảnh: HỮU PHÚC

Tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Tu Mơ Rông (tỉnh Quảng Ngãi), ngay từ sáng sớm, đông đảo phụ huynh đưa con em đến trường. Nhiều học sinh mặc trang phục truyền thống của đồng bào Xơ Đăng, tạo nên không khí đặc sắc trong ngày khai trường.

Trường có hơn 900 học sinh, trong đó 98% là người Xơ Đăng và 665 em thuộc diện bán trú. Lễ khai giảng thêm rộn ràng với tiếng cồng chiêng do đội cồng chiêng của trường gồm 10 học sinh lớp 3 đến lớp 5 biểu diễn.

Học sinh Trường Phổ thông nội trú Tiểu học - THCS xã Ia Púch đánh cồng chiêng chào mừng năm học mới. Ảnh : HỮU PHÚC

Công an xã Tu Mơ Rông đưa các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đến dự khai giảng tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Tu Mơ Rông. Ảnh: VƯƠNG TRẦN

Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Tu Mơ Rông tổ chức khai giảng. Ảnh: VƯƠNG TRẦN

Giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Tu Mơ Rông đón học sinh dự khai giảng. Ảnh: VƯƠNG TRẦN

Hiệu trưởng Hồ Thị Thùy Vân cho biết, năm học này trường dự kiến nấu ăn trưa miễn phí cho khoảng 235 học sinh không thuộc diện bán trú; đồng thời nuôi dưỡng khoảng 50 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mồ côi tại trường từ thứ hai đến thứ sáu.

Tại Trường Tiểu học - THCS Lộc Thành (TP Đồng Nai), một trong những trường ở khu vực biên giới với Campuchia, thầy và trò cũng phấn khởi bước vào năm học mới. Đây là năm học đầu tiên trường hoạt động theo mô hình mới sau khi sắp xếp, sáp nhập các trường trên địa bàn.

Trường có 77 lớp với 2.461 học sinh, tổ chức dạy học tại trường chính ở ấp K Liêu, 2 phân hiệu tại ấp Lộc Bình, ấp Hưng Thủy và một điểm trường ở ấp Chà Là.

Trước ngày khai giảng, sách giáo khoa là một trong những vấn đề được nhà trường quan tâm. Địa phương đã xã hội hóa 200 triệu đồng để mua 1.103 bộ sách giáo khoa cho học sinh tiểu học, góp phần bảo đảm điều kiện học tập cho các em ngay từ đầu năm học.

Chương trình văn nghệ tại Trường TH&THCS Lộc Thành. Ảnh: THÀNH LỘC

Trường TH-THCS Lộc Thành được sửa chữa khang trang. Ảnh: PHÚ NGÂN

Chương trình "Áo ấm đến trường" do Báo SGGP phát động đến với học sinh phân hiệu Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm ở thôn Triệu Thượng, xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị trong buổi khai giảng năm học mới 2026-2027, sáng 5-9. Ảnh: MINH HỒNG

ĐOÀN KIÊN - HỮU PHÚC - TIẾN THẮNG - NÔNG NGÂN