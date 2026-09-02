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Gia Lai: Ngầm tràn ngập sâu, bộ đội biên phòng túc trực bảo vệ dân

SGGPO

Sáng 2-9, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Púch (Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng Gia Lai) tổ chức túc trực tại vị trí ngầm tràn đoạn qua làng Chư Kó, xã Ia Púch đang bị ngập sâu, nhằm bảo đảm an toàn cho người dân.

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Lực lượng biên phòng canh giữ, khuyến cáo người dân không đi lại để đảm bảo an toàn. Ảnh: ĐÌNH DUY
Clip Gia Lai: Ngầm tràn ngập sâu, bộ đội biên phòng túc trực cảnh báo. Thực hiện: HỮU PHÚC - ĐÌNH DUY

Do ảnh hưởng của mưa lớn từ chiều tối 1-9, ngầm tràn tại khu vực này bị ngập, gây chia cắt giao thông. Đến sáng 2-9, đoạn ngập kéo dài khoảng 35m, sâu khoảng 1m, nước chảy xiết khiến người dân không thể qua lại. Hiện trên địa bàn, trời vẫn còn mưa, mực nước đang có xu hướng tăng lên.

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Dòng nước chảy cuồn cuộn. Ảnh: ĐÌNH DUY

Ngầm tràn nói trên là tuyến đường dẫn vào đội 7, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 717. Để đảm bảo an toàn cho công nhân và người dân qua lại, đơn vị đã cử 3 cán bộ, chiến sĩ túc trực canh gác, giăng dây cảnh báo, không cho người dân đi qua khu vực nguy hiểm.

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Vị trí bị ngập, chia cắt giao thông. Ảnh: ĐÌNH DUY
HỮU PHÚC

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Gia Lai ngầm tràn ngập sâu bộ đội biên phòng túc trực bảo vệ dân

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