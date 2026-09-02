Gia Lai: Ngầm tràn ngập sâu, bộ đội biên phòng túc trực bảo vệ dân

Do ảnh hưởng của mưa lớn từ chiều tối 1-9, ngầm tràn tại khu vực này bị ngập, gây chia cắt giao thông. Đến sáng 2-9, đoạn ngập kéo dài khoảng 35m, sâu khoảng 1m, nước chảy xiết khiến người dân không thể qua lại. Hiện trên địa bàn, trời vẫn còn mưa, mực nước đang có xu hướng tăng lên.
Ngầm tràn nói trên là tuyến đường dẫn vào đội 7, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 717. Để đảm bảo an toàn cho công nhân và người dân qua lại, đơn vị đã cử 3 cán bộ, chiến sĩ túc trực canh gác, giăng dây cảnh báo, không cho người dân đi qua khu vực nguy hiểm.