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Thêm cột mốc đáng chú ý của dự án đường cao tốc Quy Nhơn – Pleiku

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Chiều 15-9, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng Gia Lai cho biết, Dự án thành phần 3, đường cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đã hoàn thành 100% giải phóng mặt bằng tuyến chính.

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Phần diện tích nằm trong Dự án thành phần 3 đã được tháo dỡ để sẵn sàng phục vụ thi công. Ảnh: HỮU PHÚC
Clip Dự án thành phần 3, đường cao tốc Quy Nhơn – Pleiku hoàn thành giải phóng mặt bằng tuyến chính. Thực hiện: HỮU PHÚC

Dự án thành phần 3 do Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng Gia Lai làm chủ đầu tư, có chiều dài khoảng 35km, từ Km90+000 đến Km125+000, đi qua 6 xã, phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Đến nay, cơ quan chức năng đã phê duyệt phương án giải phóng mặt bằng tuyến chính đạt 100%, với tổng kinh phí hơn 1.814 tỷ đồng. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đã cơ bản hoàn thành tại 6/6 xã, phường gồm: Lơ Pang, Mang Yang, Kdang, Đak Đoa, Hội Phú và Ia Băng.

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Tháo gỡ các hạng mục nằm trong vùng dự án để phục vụ thi công cao tốc. Ảnh: HỮU PHÚC

Ông Trần Huy Hùng, Phó Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng Gia Lai, cho biết việc hoàn thành giải phóng mặt bằng tuyến chính thể hiện sự đồng thuận cao của người dân đối với dự án, tạo điều kiện để công tác thi công được triển khai liền mạch.

Trên cơ sở mặt bằng đã được bàn giao, các nhà thầu sẽ tập trung nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công, phấn đấu đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành công trình, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

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Công nhân thi công Dự án thành phần 3, đường cao tốc Quy Nhơn - Pleiku vào chiều 15-9. Ảnh: HỮU PHÚC

Dự án thành phần 3 đường cao tốc Quy Nhơn - Pleiku gồm 2 gói thầu, có tổng mức đầu tư hơn 9.100 tỷ đồng, thời gian thi công đến tháng 12-2028. Đến nay, giá trị thực hiện dự án ước đạt 482 tỷ đồng.

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HỮU PHÚC

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Cao tốc Quy Nhơn Ia Băng Hội Phú Đak Đoa Giải phóng mặt bằng Pleiku Gia Lai đường cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

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