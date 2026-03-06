VCCI khẳng định vai trò kết nối hiệu quả cộng đồng doanh nghiệp

Tham dự có đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; đồng chí Hồ Sỹ Hùng, Chủ tịch VCCI Việt Nam; lãnh đạo các sở, ngành TPHCM và cộng đồng doanh nhân, DN TPHCM.

Năm 2025 là một năm để lại nhiều dấu ấn quan trọng đối với cộng đồng DN Việt Nam. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động, cộng đồng DN đã thể hiện rõ bản lĩnh, tinh thần thích ứng và khát vọng vươn lên mạnh mẽ.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu tại hội nghị. Ảnh: QUANG VŨ

Theo các số liệu thống kê, trong năm 2025, cả nước có gần 300.000 DN thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng hơn 27% so với năm trước; tổng vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế đạt gần 6,4 triệu tỷ đồng, tăng gần 78%.

Đối với TPHCM, năm 2025 tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước, với GRDP ước đạt hơn 3,03 triệu tỷ đồng, tương đương hơn 120 tỷ USD, tăng trưởng 8,3% và đóng góp khoảng 23,5% GDP cả nước. Thành phố hiện có hơn 345.000 DN đang hoạt động, là trung tâm khởi nghiệp và phát triển kinh tế tư nhân năng động nhất cả nước.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: QUANG VŨ

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh nhấn mạnh, DN không chỉ là “thành phần kinh tế” mà còn là lực lượng kiến tạo việc làm, tạo ra của cải xã hội, đóng góp ngân sách. Trong bối cảnh hiện nay, mối quan hệ giữa chính quyền và DN không phải là “xin – cho”, mà là “đồng hành – cùng chịu trách nhiệm”.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh cũng kỳ vọng, VCCI Chi nhánh khu vực TPHCM nói riêng và VCCI nói chung tiếp tục khẳng định rõ vị thế, vai trò của mình trong việc kết nối hiệu quả cộng đồng DN, đặc biệt luôn là điểm tựa tin cậy cho cộng đồng DN, là cầu nối hiệu quả giữa chính quyền với DN, chung tay, đồng hành cùng các tổ chức Hội, Hiệp hội và doanh nghiệp hướng đến sự phát triển mạnh mẽ và bền vững.

Các doanh nhân nhận bằng khen của VCCI vì có những đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của cộng đồng doanh nghiệp. Ảnh: QUANG VŨ

Hội nghị gặp mặt doanh nhân, DN xuân Bính Ngọ do VCCI tổ chức là dịp để tri ân những đóng góp to lớn của cộng đồng DN. Đây cũng là dịp để các DN được gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ thông tin, cùng nhìn lại chặng đường đã qua, khẳng định niềm tự hào về những thành tựu đạt được, đồng thời hướng tới tương lai với tinh thần đổi mới, sáng tạo và phát triển bền vững.

QUANG VŨ