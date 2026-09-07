Tối ưu hóa không gian sống cùng hệ sinh thái LG AI Home

Khu vực LG SIGNATURE tập trung vào sự kết hợp giữa thiết kế cao cấp và LG AI

Với chủ đề “Innovation in tune with you”, thương hiệu này tập trung trình diễn các giải pháp tích hợp AI tạo thấu cảm (Affectionate Intelligence) nhằm kết nối thiết bị, không gian và dịch vụ để tối ưu hóa đời sống thường nhật.

Tâm điểm của hệ sinh thái LG AI Home xoay quanh thiết bị điều khiển trung tâm LG ThinQ ON và nền tảng LG ThinQ. Khác với các hệ thống điều khiển thông thường chỉ thực hiện câu lệnh đơn lẻ, ThinQ ON có khả năng thấu hiểu hành vi bằng cách phân tích lịch trình, thói quen sinh hoạt, môi trường phòng và cách thức người dùng vận hành thiết bị để chủ động đưa ra gợi ý phù hợp cho từng bối cảnh.

Bên cạnh đó, hãng cũng chính thức ra mắt ThinQ Claw, tác nhân AI tương tác qua hội thoại văn bản được tích hợp trực tiếp trên ThinQ ON. Nhờ khả năng hiểu ngôn ngữ tự nhiên và ngữ cảnh, ThinQ Claw có khả năng liên kết dữ liệu giữa các thiết bị gia dụng để tự đề xuất chuẩn bị thiết bị nấu nướng, điều chỉnh nhiệt độ phòng trước khi người dùng trở về nhà, hoặc tự động đồng bộ hóa với lịch cá nhân.

Đáp ứng đặc trưng không gian sống chật hẹp tại các đô thị hiện đại, giải pháp Fit & Max (Vừa y không gian - Vừa ý trải nghiệm) đã được LG mở rộng toàn diện từ tủ lạnh sang máy giặt, máy sấy và máy rửa bát. Đối với tủ lạnh, thiết kế cửa mỏng kết hợp bản lề thông minh Zero Clearance cho phép lắp đặt sát tường hoặc hệ tủ bếp mà vẫn thuận tiện khi đóng mở. Với máy giặt và máy sấy, cấu trúc bên trong được tối ưu giúp gia tăng dung tích lồng giặt thực tế nhưng không làm thay đổi kích thước tổng thể bên ngoài…

LG xây dựng không gian trải nghiệm nghe nhìn kết hợp công nghệ hiển thị với nội dung, tạo nên hệ sinh thái giải trí liền mạch

Song song với tối ưu thiết kế, LG mang các công nghệ tiết kiệm điện vốn chỉ có trên dòng máy cao cấp xuống danh mục sản phẩm phổ thông hơn. Các thiết bị mới sử dụng động cơ cốt lõi như Direct Drive, Dual Inverter Heat Pump và máy nén inverter để giảm hao phí điện năng nhưng giữ nguyên hiệu suất. Nổi bật nhất là mẫu máy giặt thế hệ mới đạt mức tiêu thụ năng lượng thấp hơn đến 70% so với ngưỡng tối thiểu của tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng hạng A tại châu Âu.

Trong mảng nghe nhìn, tâm điểm trưng bày là dòng TV LG OLED evo W6 với thiết kế dán tường siêu mỏng hỗ trợ truyền tín hiệu hoàn toàn không dây. Danh mục TV AI thế hệ 2026 sở hữu bộ xử lý α11 AI thế hệ thứ 3 giúp nâng cấp chất lượng xử lý hình ảnh, âm thanh và cá nhân hóa trải nghiệm xem qua các tính năng Voice ID, AI Chatbot và AI Concierge. Đi kèm với đó là hệ thống bảo mật LG Shield nhiều lớp bảo vệ dữ liệu người dùng.

Đặc biệt, hệ sinh thái giải trí còn ghi nhận sự góp mặt của màn hình gaming LG UltraGear đạt tần số quét kỷ lục lên tới 1.000Hz ở độ phân giải FHD, màn hình phong cách sống di động StanbyME 2 Max và hệ thống âm thanh gia đình Sound Suite. Đối với dòng siêu cao cấp LG SIGNATURE, hãng trình diễn mẫu tủ lạnh hỗ trợ tương tác giọng nói tự nhiên và lò nướng tích hợp camera AI có khả năng tự động nhận diện món ăn để đề xuất chế độ nấu nướng phù hợp.

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