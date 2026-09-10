Màu đỏ Burgundy của iPhone 18 nhận được sự quan tâm lớn của người dùng

Hệ thống Di Động Việt chính thức mở cổng đăng ký nhận thông tin các dòng sản phẩm iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và iPhone Duo ngay sau khi Apple giới thiệu thế hệ mới tại sự kiện “Surprise and Shine”.

Di Động Việt công bố giá iPhone 18 Seriesngay sau khi Apple giới thiệu thế hệ mới.

Việc mở cổng đăng ký giúp người tiêu dùng chủ động cập nhật các thông tin chính thức về thông số kỹ thuật, giá bán, mốc thời gian đặt trước và lịch lên kệ chính hãng tại thị trường Việt Nam.

Theo công bố, iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max có giá khởi điểm lần lượt là 38.999.000 đồng và 41.990.000 đồng, nhận đặt trước từ ngày 12-09 và chính thức bán ra từ ngày 18-09. Mẫu điện thoại gập iPhone Duo có giá từ 64.999.000 đồng, mở đặt trước từ ngày 16-10 và mở bán từ ngày 23-10.

Khi đăng ký nhận thông tin trên hệ thống website của Di Động Việt, người dùng được cập nhật chi tiết lộ trình mở bán cùng các chính sách bán hàng đi kèm. Về chương trình Thu cũ - Đổi mới, Di Động Việt ứng dụng công nghệ Trade-in AI hỗ trợ định giá thiết bị và cam kết giữ giá thu trong thời hạn 7 ngày. Đồng thời, hệ thống triển khai chính sách trả góp 0% lãi suất, 0 phí, 0 đồng trả trước, đi kèm các gói ưu đãi khi khách hàng chọn mua cùng các sản phẩm thuộc hệ sinh thái Apple.

Theo ghi nhận từ Di Động Việt, chỉ sau một giờ mở cổng, hệ thống đã tiếp nhận hơn 2.000 lượt đăng ký nhận thông tin. Trong đó, phiên bản iPhone 18 Pro Max chiếm tỷ lệ cao nhất với 60% tổng lượng đăng ký, tiếp theo là iPhone Duo chiếm 30% và iPhone 18 Pro chiếm 10%. Tùy chọn màu đỏ Burgundy mới cũng ghi nhận mức độ quan tâm đáng kể từ người tiêu dùng...

KIM THANH