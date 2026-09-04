Lazada khởi động Siêu Sale thương hiệu 9-9

Lễ hội mua sắm “Siêu Sale Thương Hiệu 9-9” của Lazada sẽ chính thức bắt đầu từ 20:00 ngày 8-9 đến hết ngày 11-9-2026, mang đến chuỗi ưu đãi lớn với "bão" voucher giảm giá đến 9 triệu đồng, cùng các chương trình mua sắm kết hợp giải trí quy mô lớn trên toàn sàn.

Xuyên suốt của lễ hội mua sắm 9-9 lần này tiếp tục được Lazada tập trung vào hệ sinh thái thương hiệu chính hãng LazMall. Chương trình nổi bật nhất là việc tung ra "bão" voucher giảm giá trực tiếp lên đến 9 triệu đồng cho người mua sắm. Bên cạnh đó, người dùng còn được tiếp cận các loại voucher thương hiệu giảm đến 20% cùng nhiều ưu đãi độc quyền khác.

Một điểm nhấn khác của sự kiện là chương trình TMALL Mega Sale, quy tụ hơn 10.000 thương hiệu quốc tế và nội địa Trung Quốc ngay trên ứng dụng Lazada. Kênh mua sắm độc quyền này sẽ cung cấp các mã giảm giá sâu đến 40% kèm theo khung giờ vàng "Flash Hour" tung ra các sản phẩm giới hạn, có giá từ 9.000 đồng đến 99.000 đồng tại các mốc giờ cố định, tạo nên những đợt săn deal tốc độ cho người tiêu dùng.

Đặc biệt, nhóm người dùng yêu thích công nghệ và thể thao điện tử (Esports) sẽ có chuỗi siêu livestream trong 3 đêm liên tiếp (từ ngày 8-9 đến ngày 10-9), diễn ra vào khung giờ từ 20:00 đến 22:00 mỗi đêm.

Lazada tiếp tục đẩy mạnh hoạt động Shoppertainment với chuỗi phát sóng trực tiếp (livestream) liên tục. Chương trình livestream sẽ phủ sóng trọn vẹn các ngành hàng như thiết bị điện tử, hàng tiêu dùng, thời trang, làm đẹp. Lịch phát sóng bắt đầu từ 20:00 ngày 8-9 đến 02:00 sáng ngày 9-9, sau đó tiếp tục nối sóng với chuỗi 12H Livestream Marathon phát liên tục từ 12:00 đến hết ngày 9-9.

Theo báo cáo “Sự trỗi dậy của hệ sinh thái các gian hàng chính hãng tại Đông Nam Á", do Cube Asia thực hiện, thị trường thương mại điện tử chính hãng trong khu vực đã có sự tăng trưởng mạnh mẽ, từ mức 12% tổng giá trị giao dịch năm 2020 lên 30% vào năm 2025, và được dự báo đạt 55% vào năm 2030 (tương đương quy mô khoảng 150 tỷ USD). Khảo sát cũng ghi nhận có đến 86% người mua sắm trực tuyến tại Đông Nam Á hiện là khách hàng chủ động chọn mua sắm trong các hệ sinh thái hàng chính hãng như LazMall. Trong đó, người tiêu dùng Việt Nam dẫn đầu khu vực với tỷ lệ đạt tới 93%.

Trong dịp Siêu Sale 6-6 gần đây nhất, tổng doanh số (GMV) của LazMall đã tăng trưởng 330%, trong khi Top 100 nhà bán hàng LazMall ghi nhận mức tăng lên đến 373%. Việt Nam hiện cũng là quốc gia có tỷ trọng đơn hàng LazMall cao nhất khu vực Đông Nam Á, chiếm tới 77,5% tổng số đơn hàng toàn sàn Lazada. Bên cạnh đó, số lượng đơn hàng quốc tế thông qua các kênh TMALL và Gmarket tại Việt Nam cũng ghi nhận đà tăng trưởng mạnh mẽ, khi tăng gần 3 lần (+179%) trong dịp Siêu Sale 6-6.

KIM THANH