AWS cam kết hơn 500 triệu USD hỗ trợ sinh viên toàn cầu

Đối với sinh viên ngành công nghệ, chi phí để tiếp cận các tài nguyên đào tạo chuyên sâu và thi chứng chỉ quốc tế luôn là một rào cản tài chính không nhỏ trong quá trình tự nâng cao năng lực.

Amazon Web Services (AWS) mang lại nhiều lợi ích cho sinh viên ngành AI

Nhằm hỗ trợ giải quyết khó khăn này, Amazon Web Services (AWS) - công ty con của tập đoàn Amazon.com - vừa chính thức công bố ra mắt chương trình Student Rewards trên nền tảng AWS Builder Center. Đây là sáng kiến đào tạo quy mô lớn với tổng trị giá cam kết hơn 500 triệu USD dành riêng cho sinh viên đại học trên toàn thế giới, bao gồm cả Việt Nam, nhằm chuẩn bị các kỹ năng cần thiết trong lĩnh vực điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo (AI).

Thông qua chương trình Student Rewards, mỗi sinh viên sau khi hoàn tất các bước xác minh tư cách học tập (yêu cầu từ 18 tuổi trở lên) sẽ nhận được gói tài nguyên toàn diện có tổng trị giá lên đến 579 USD để phục vụ trực tiếp cho quá trình học tập và thực hành thực tế.

Cụ thể, ngay sau khi xác minh thành công, người học sẽ được cấp quyền truy cập miễn phí trong vòng 12 tháng vào nền tảng AWS Skill Builder phiên bản premium trả phí (trị giá thông thường là 449 USD). Nền tảng học tập này cung cấp hơn 900 khóa học đa dạng, các phòng thực hành thực tế (hands-on labs), tài liệu chuẩn bị cho các kỳ thi chứng chỉ và các tài liệu học tập được thiết kế dưới dạng trò chơi tương tác sinh động.

Bên cạnh đó, chương trình cũng hỗ trợ 30 USD AWS credit (tín dụng đám mây) để sinh viên có thể tự do thử nghiệm, triển khai các dự án cá nhân trên hạ tầng dịch vụ thực tế của AWS. Để chuẩn hóa năng lực, mỗi sinh viên còn nhận được một voucher thi chứng chỉ AWS Certification cấp nền tảng trị giá 100 USD. Các phần thưởng bổ sung này sẽ được hệ thống mở khóa dần dựa trên tiến trình tham gia các hoạt động cộng đồng của sinh viên, ví dụ như đăng tải bài viết chuyên môn hoặc tham gia thảo luận tích cực trên nền tảng.

Toàn bộ chương trình Student Rewards được vận hành đồng bộ trên nền tảng AWS Builder Center, là không gian chung dành cho cộng đồng các nhà phát triển ở mọi trình độ chuyên môn trên toàn cầu kết nối và học hỏi.

Tại đây, sinh viên đại học có thể tham gia vào các workshop thực hành trực tiếp để nhanh chóng làm quen và làm chủ các dịch vụ đám mây thực tế của hãng. Nền tảng cũng cho phép người học tự do đọc, đăng tải các bài viết chuyên ngành, chia sẻ các dự án cá nhân để tự xây dựng một hồ sơ năng lực (portfolio) công khai.

Dữ liệu từ AWS cho thấy, tính từ năm 2017 đến nay, hãng đã đào tạo thành công cho hơn 157.000 học viên tại Việt Nam về các kỹ năng điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo thông qua hàng loạt chương trình đa dạng dành cho các doanh nghiệp, trường đại học và tổ chức cộng đồng. Thông qua chương trình mới này, sinh viên Việt Nam sẽ có thêm một kênh học tập thực chiến bài bản để tích lũy kinh nghiệm, rèn luyện các kỹ năng AI thiết thực và giành lấy chứng chỉ AWS uy tín được các nhà tuyển dụng toàn cầu công nhận.

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