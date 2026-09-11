Gần 50% máy tính công nghiệp dính mã độc

Tại khách sạn JW Marriott Hà Nội, Kaspersky vừa chính thức tổ chức sự kiện Kaspersky OT Secure với chủ đề “Xây dựng năng lực chống chịu trước các mối đe dọa an ninh mạng công nghiệp cho cơ sở hạ tầng trọng yếu”.

Đại diện Kaspersky trình bày tại sự kiện

Sự kiện quy tụ 70 đại biểu là các lãnh đạo cấp cao, chuyên gia CNTT/Công nghệ vận hành (OT) và an ninh mạng đến từ Việt Nam, Indonesia và Malaysia, thuộc các lĩnh vực then chốt như năng lượng, sản xuất, dầu khí và tiện ích.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh quá trình chuyển đổi số tại các ngành công nghiệp trọng yếu đang diễn ra mạnh mẽ, sự kết nối giữa hệ thống IT và OT mang lại nhiều lợi ích nhưng cũng đặt ra những thách thức bảo mật mới.

Tại chương trình, Kaspersky đã công bố số liệu thống kê từ Kaspersky ICS CERT cho thấy có tới 48,4% máy tính OT tại Việt Nam bị mã độc tấn công trong năm 2025. Mở rộng bề mặt tấn công khi gia tăng các điểm kết nối và truy cập được đánh giá là vấn đề an ninh mạng đáng chú ý trong khu vực.

Phát biểu tại sự kiện, ông Ngô Tấn Vũ Khanh, Giám đốc Quốc gia Kaspersky tại Việt Nam nhấn mạnh: “Sự kết nối giữa hệ thống IT và OT mang lại nhiều lợi ích đáng kể, nhưng đồng thời cũng tạo ra những thách thức mới, đòi hỏi cách tiếp cận toàn diện hơn đối với năng lực chống chịu an ninh mạng. Kaspersky OT Secure mang đến một diễn đàn để các lãnh đạo trong ngành và chuyên gia an ninh mạng chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm cũng như các phương pháp thực tiễn nhằm bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu”.

Trọng tâm của sự kiện Kaspersky OT Secure hướng vào các phương thức gia tăng khả năng quan sát, giám sát toàn diện và ứng phó sự cố trong môi trường OT phức tạp. Nhiều nội dung then chốt đã được đưa ra thảo luận như kiểm kê tài sản, đánh giá rủi ro, bảo vệ hệ thống, phát hiện mối đe dọa, vận hành an ninh mạng và mức độ sẵn sàng chống chịu.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, đại diện Kaspersky đã giới thiệu bộ khung 8 bước giúp các tổ chức xây dựng năng lực chống chịu an ninh mạng công nghiệp. Bộ khung bao gồm các khâu: kiểm kê tài sản; đánh giá rủi ro chi tiết; triển khai biện pháp bảo vệ thiết yếu; phát hiện mối đe dọa và bất thường; kiểm toán an ninh mạng và tuân thủ; phân vùng và kiểm soát luồng kết nối; xây dựng năng lực vận hành an ninh mạng trưởng thành; và nâng cao mức độ sẵn sàng chống chịu.

Song song đó, các đại biểu tham dự đã được lắng nghe phân tích về kiến trúc OT an toàn dành cho ngành dầu khí, điện lực dựa trên Khung An ninh mạng NIST và tiêu chuẩn IEC 62443, phương pháp bảo vệ hệ thống không gian mạng - vật lý thông qua nền tảng Kaspersky Industrial CyberSecurity (KICS).

Một điểm nhấn thu hút sự chú ý tại sự kiện là phiên trình diễn trực tiếp quy trình điều tra tấn công mạng bằng các sản phẩm Kaspersky Industrial CyberSecurity. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng được chia sẻ kinh nghiệm triển khai thực tế của Kaspersky tại các cơ sở năng lượng, lưới điện, thủy điện, điện hạt nhân và lọc hóa dầu.

BÁ TÂN