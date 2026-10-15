FPT Shop miễn phí công sửa chữa thiết bị điện máy, gia dụng…

FPT Shop vừa triển khai dịch vụ sửa chữa điện máy, gia dụng với chính sách miễn phí công chẩn đoán và công sửa chữa, áp dụng cho cả những sản phẩm không mua tại hệ thống.

Chương trình của FPT Shop mang đến thêm sự y6en tâm cho khách hàng.

Hiện chương trình được triển khai tại Thành phố Hà Nội, TPHCM, xã Vĩnh Bảo (Thành phố Hải Phòng), phường Long Xuyên (An Giang), phường Đông A và phường Hoa Lư (Ninh Bình).

Theo đó, khách hàng được miễn phí công kiểm tra và công sửa chữa tại cửa hàng hoặc ngay tại nhà. Đối với các trường hợp thiết bị có thể xử lý mà không cần thay linh kiện, khách hàng sẽ không phải thanh toán bất kỳ chi phí nào. Nếu cần thay linh kiện, kỹ thuật viên sẽ kiểm tra tình trạng thiết bị, thông báo nguyên nhân và báo giá linh kiện trước khi thực hiện.

Để sử dụng dịch vụ, khách hàng chỉ cần liên hệ qua hotline 1800 6616 hoặc cửa hàng FPT Shop điện máy. Sau khi tiếp nhận thông tin, kỹ thuật viên sẽ kiểm tra tình trạng thiết bị, tư vấn phương án xử lý và tiến hành sửa chữa sau khi thống nhất với khách hàng.

Thông qua chương trình FPT Shop mong muốn tiếp tục đồng hành cùng người tiêu dùng trong quá trình sử dụng thiết bị gia đình, mang đến thêm một lựa chọn hỗ trợ thuận tiện với quy trình kiểm tra rõ ràng, chi phí minh bạch và giải pháp sửa chữa phù hợp theo từng tình trạng sản phẩm.

KIM THANH