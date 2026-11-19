Vừa qua, realme, thương hiệu smartphone hướng đến người dùng trẻ, tiếp tục hành trình đồng hành cùng cộng đồng Esports Việt Nam tại Chung kết Đấu Trường Danh Vọng Mùa Đông 2026, đại tiệc “Liên Quân 10 Fest”...

realme đã trở thành thương hiệu smartphone được cộng đồng thể thao điện tử tin tưởng

Với vai trò là nhà tài trợ chính thức của Đấu Trường Danh Vọng (ĐTDV) Mùa Đông 2026, realme mang đến các hoạt động trải nghiệm công nghệ, tương tác và giao lưu dành cho người hâm mộ.

Điểm nhấn là sự hiện diện của hơn 200 thiết bị realme 16 Series, được triển khai cùng Đối tác Kinh doanh Chiến lược - Thế Giới Di Động, khẳng định cam kết đồng hành của realme cùng cộng đồng game thủ, đưa các thiết bị công nghệ của thương hiệu đến gần hơn với trải nghiệm gaming và môi trường Esports chuyên nghiệp.

Đồng hành cùng chuỗi sự kiện, realme mang đến realme Land - không gian trải nghiệm thương hiệu với loạt hoạt động tương tác dành cho người hâm mộ Liên Quân Mobile. Tại đây, người tham dự có thể thử sức với các trận đấu đối kháng 2v2 tại “Sàn Đấu Real”, lưu giữ khoảnh khắc qua trải nghiệm chụp ảnh 360° tại “Đài Chiến Tích” và giao lưu cùng những vận động viên của cộng đồng Liên Quân

realme còn đưa trải nghiệm công nghệ đến gần hơn với người tham dự thông qua các trận đấu thực chiến cùng realme 16 Series. Các thiết bị được bố trí tại toàn bộ những khu vực thi đấu giao lưu của sự kiện, giúp người chơi trực tiếp tham gia những trận đấu hấp dẫn và hoạt động giao lưu thú vị trong khuôn khổ sự kiện.

Qua dòng sản phẩm realme 16 Series gồm realme 16T 5G và realme 16 5G, thương hiệu khẳng định cam kết lâu dài trong việc phát triển công nghệ, không ngừng cải tiến sản phẩm nhằm nâng cao trải nghiệm chiến game dành cho tuyển thủ chuyên nghiệp và chơi game giải trí cho người dùng trẻ.

Tiếp nối hành trình đưa công nghệ đến gần hơn với người trẻ, realme còn góp mặt tại Trạm Tech 2026 tại Sân thể thao Ký túc xá Khu A, Đại học Quốc gia TPHCM. realme mang đến cơ hội để sinh viên trực tiếp khám phá các sản phẩm, tìm hiểu những công nghệ phục vụ nhu cầu giải trí và gaming, đồng thời kết nối với cộng đồng có chung đam mê…

BÌNH LÂM