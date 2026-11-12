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Samsung và ShopeePay nâng cao trải nghiệm thanh toán liền mạch

SGGPO

Samsung Electronics đã công bố mở rộng hợp tác với ShopeePay nhằm mang đến trải nghiệm thanh toán hàng ngày thuận tiện hơn cho người dùng tại Đông Nam Á.

Đại diện Samsung và ShopeePay tại lễ ký kết hợp tác.
Đại diện Samsung và ShopeePay tại lễ ký kết hợp tác.

Thông qua việc tăng cường kết nối giữa hệ sinh thái thanh toán của hai thương hiệu, sự hợp tác này mang đến cho người dùng trải nghiệm linh hoạt và tiện lợi hơn khi sử dụng các phương thức thanh toán quen thuộc trên các sàn thương mại điện tử, ví điện tử và tại các cửa hàng bán lẻ. Đây cũng là lần đầu tiên Samsung triển khai hợp tác hỗ trợ thanh toán bằng mã QR trên Samsung Wallet tại nhiều thị trường tại Đông Nam Á.

Tại Singapore và Việt Nam, người dùng có thể thực hiện thanh toán bằng mã QR với ShopeePay ngay trên Samsung Wallet. Bên cạnh đó, Samsung cũng mở rộng lựa chọn thanh toán cho người dùng Samsung Pay khi mua sắm trực tuyến trên nền tảng thương mại điện tử như Shopee tại hai thị trường này. Dự kiến cả hai tính năng tích hợp này sẽ tiếp tục được triển khai tại Malaysia trong thời gian tới.

“Thông qua việc tăng cường hợp tác với ShopeePay, Samsung đang thúc đẩy sự kết nối giữa hai hệ sinh thái thanh toán, mang đến cho người tiêu dùng lựa chọn thanh toán đa dạng và linh hoạt hơn. Dù mua sắm trực tuyến hay trực tiếp tại cửa hàng, chúng tôi luôn hướng đến việc đơn giản hóa quy trình thanh toán, loại bỏ những trở ngại không cần thiết và giúp người tiêu dùng….”, theo ông Carl Nordenberg, Phó Chủ tịch Samsung Electronics Đông Nam Á và Châu Đại Dương.

Với tích hợp mới, người dùng Samsung Wallet có thể trực tiếp quét mã QR của các điểm chấp nhận thanh toán thông qua ứng dụng Samsung Wallet và thanh toán bằng các phương thức đã liên kết với tài khoản ShopeePay. Nhờ đó, người dùng có thể hoàn tất giao dịch mà không cần chuyển đổi giữa các ứng dụng, giúp quá trình thanh toán trở nên thuận tiện và liền mạch hơn. Ngoài ra, người dùng còn có thể tích lũy Shopee Xu đối với các giao dịch đủ điều kiện khi thanh toán bằng ShopeePay.

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Người dùng Samsung Wallet có thể quét mã QR để thanh toán bằng ShopeePay ngay từ hôm nay.

Hợp tác này cũng mở rộng các lựa chọn thanh toán khi người tiêu dùng có thể sử dụng ShopeePay, với các tùy chọn thanh toán như Mua trước - Trả sau SPayLater, để mua sắm các sản phẩm Samsung trên Samsung.com. Bên cạnh cửa hàng trực tuyến Samsung.com, Samsung sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi thanh toán với ShopeePay, bao gồm SPayLater, tại hệ thống cửa hàng bán lẻ trực tiếp của hãng trên khắp Đông Nam Á. Ngoài ra, Samsung cũng mang đến cho người dùng thêm lựa chọn thanh toán dễ dàng và thuận tiện khi mua sắm trực tuyến, thông qua việc tích hợp Samsung Pay làm phương thức thanh toán trên nền tảng thương mại điện tử Shopee.

Bà Candice Ng, Giám đốc Phát triển Đối tác Khu vực của ShopeePay, chia sẻ: “Giá trị của quan hệ hợp tác trong lĩnh vực thanh toán được thể hiện qua khả năng kết nối với những dịch vụ mà người dùng đã quen thuộc. Qua đó, chúng tôi có thể hiểu rõ hơn những khác biệt trong nhu cầu và thói quen của người dùng, từ đó điều chỉnh dịch vụ phù hợp hơn...”.

BÌNH LÂM

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Samsung Wallet Samsung Pay Shopee Xu Mã QR Shopee Phương thức thanh toán Cửa hàng bán lẻ Samsung Thương mại điện tử Trả sau

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