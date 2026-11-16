Samsung kích hoạt chuỗi trải nghiệm công nghệ, giải chạy và đại nhạc hội

Diễn ra trong hai ngày 21 và 22-11-2026 tại SECC (TPHCM), sự kiện “Welcome to Galaxy Festival” dự kiến quy tụ 20.000 lượt tham dự với chuỗi hoạt động kết hợp công nghệ, thể thao cộng đồng và âm nhạc đỉnh cao.

Welcome to Galaxy Festival” là sự kiện kết hợp công nghệ, thể thao cộng đồng và âm nhạc.

Thay vì các lễ ra mắt truyền thống, Samsung Việt Nam chuyển hướng sang mô hình lễ hội trải nghiệm đa giác quan tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC, 799 Nguyễn Văn Linh, P. Tân Mỹ, TPHCM). Sự kiện tạo không gian tương tác trực tiếp, giúp người dùng khai thác trọn vẹn giá trị hệ sinh thái di động trong sinh hoạt hàng ngày.

Không gian Galaxy Studio hoạt động xuyên suốt hai ngày, bao gồm các khu trải nghiệm chuyên biệt như Galaxy Stadium, Pop-up Store, Galaxy Camera, Galaxy Gaming Center và Galaxy AI Café. Người tham dự được trực tiếp dùng thử các tính năng máy ảnh, hiệu năng xử lý và công nghệ Galaxy AI trong kịch bản sáng tạo nội dung, giải trí và làm việc thực tế.

Bên cạnh đó, chuỗi Tech Workshop với sự tham gia của các chuyên gia công nghệ và Tech Reviewer mang đến các mẹo khai thác thiết bị chuyên sâu. Đây là điểm hẹn giúp người dùng tối ưu hóa smartphone và phụ kiện sẵn có, đồng thời cung cấp góc nhìn thực tế cho những ai đang cân nhắc chuyển đổi thiết bị.

Nằm trong khuôn khổ lễ hội, Giải chạy cộng đồng Galaxy Run mùa 2 trở lại vào ngày 22-11. Giải thu hút 8.000 vận động viên ở ba cự ly 5 km, 10 km và 21 km quanh khu vực SECC (kèm ngày Expo 21-11). Thông qua thiết bị đeo Galaxy Watch và ứng dụng Samsung Health, người chạy có thể cập nhật chính xác các chỉ số sinh học và xây dựng lộ trình rèn luyện khoa học.

Đáng chú ý, toàn bộ doanh thu từ tiền bán suất tham dự (BIB) được Samsung Việt Nam chuyển tới Quỹ Hy vọng (Hope Foundation). Nguồn quỹ này hướng trực tiếp đến việc cải thiện hạ tầng giáo dục, y tế và hỗ trợ trẻ em tại các địa bàn khó khăn trên cả nước.

Khép lại sự kiện là đêm nhạc Galaxy Concert diễn ra từ 17 giờ ngày 22-11 tại sân khấu chính SECC, quy tụ dàn nghệ sĩ hàng đầu như HIEUTHUHAI, Văn Mai Hương, Phùng Khánh Linh, buitruonglinh, CONGB, Chillies, DJ KS và MC Trung Coffee.

“Với Samsung, hành trình phát triển Galaxy không dừng lại ở việc mang đến những sản phẩm mới, mà còn là không ngừng mở rộng cách người dùng khám phá và trải nghiệm thế giới Galaxy. Chúng tôi muốn xây dựng một cộng đồng nơi công nghệ trở thành điểm khởi đầu cho những sở thích, trải nghiệm và kết nối mới”, ông Simon Sim - Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc ngành hàng Trải nghiệm Di động, Samsung Việt Nam - chia sẻ.

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