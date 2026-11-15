Thế Giới Di Động đưa sản phẩm công nghệ đến với sinh viên

Từ ngày 14 đến 15-11-2026, Thế Giới Di Động chính thức tổ chức sự kiện công nghệ quy mô lớn Trạm Tech - Hế lô “xinh” viên tại Ký túc xá Đại học Quốc gia TPHCM.

Sự kiện mang đến cho sinh viên các hoạt động trải nghiệm công nghệ, cập nhật kiến thức và xu hướng số từ các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực. Đặc biệt, đây cũng là dịp Thế Giới Di Động chính thức ra mắt thẻ Uni Pass, thẻ dành riêng cho sinh viên với nhiều ưu đãi hấp dẫn.

Đến với Trạm Tech, sinh viên có cơ hội trực tiếp trải nghiệm những dòng sản phẩm mới, khám phá những cải tiến về hiệu năng, các tính năng AI thông minh và khả năng hỗ trợ sáng tạo nội dung trên thiết bị của hơn 25 thương hiệu điện thoại, laptop và phụ kiện như Samsung, OPPO, Xiaomi, vivo, realme, HP, ASUS, Lenovo, Dell, Acer, MSI...

OPPO tham gia giới thiệu sản phẩm tại sự kiện

Thêm vào đó, sinh viên còn được mở rộng kiến thức thông qua chuỗi Tech Workshop với sự tham gia của chuyên gia Google và các diễn giả am hiểu những nền tảng như Canva, CapCut… Thông qua các chủ đề về AI, xu hướng công nghệ và cách khai thác công cụ số, các bạn có cơ hội tiếp cận kiến thức chuyên sâu, cập nhật những xu hướng mới và trang bị thêm kỹ năng cần thiết trong thời đại số.

Trong khuôn khổ sự kiện, đại diện Thế Giới Di Động đã trao tặng Quỹ học bổng đến đại diện Ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM nhằm lan tỏa tinh thần sẻ chia, khuyến khích những giá trị tích cực trong cộng đồng sinh viên.

Với thẻ Uni Pass, sinh viên được hưởng ưu đãi giảm giá cộng dồn cùng các chương trình khuyến mãi hiện hành tại Thế Giới Di Động. Cụ thể, ngoài các khuyến mãi dành cho tất cả khách hàng đang hiện hữu, thẻ mang đến cho các bạn sinh viên mức giảm thêm 10% khi mua laptop, điện thoại, máy tính bảng Android và phụ kiện... Đồng thời, hỗ trợ thu cũ đổi mới trợ giá lên đến 5 triệu đồng; trả chậm 0% lãi suất, kỳ hạn lên đến 18 tháng, không cần trả trước, nhân đôi điểm thưởng trên app Quà Tặng VIP và nhiều đặc quyền hấp dẫn khác.

Ông Đoàn Văn Hiểu Em, CEO Công ty Cổ phần đầu tư Điện Máy Xanh chia sẻ: “Với Thế Giới Di Động, chúng tôi không chỉ mong muốn mang đến những sản phẩm phù hợp mà còn tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận tri thức, trải nghiệm công nghệ và sở hữu thiết bị với chi phí hợp lý. Trạm Tech và Uni Pass chính là những bước đi cụ thể trong cam kết đồng hành cùng thế hệ trẻ trên hành trình phát triển năng lực và nắm bắt cơ hội tương lai.”

BÌNH LÂM