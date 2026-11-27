Ngày 27-11, Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) tổ chức Ngày hội tuyển dụng và kết nối doanh nghiệp lần 2 năm 2026, giới thiệu gần 400 vị trí việc làm và thực tập. Đông đảo sinh viên tham gia, tìm hiểu yêu cầu của từng vị trí, nộp hồ sơ và phỏng vấn trực tiếp với nhà tuyển dụng.

Sinh viên tham gia, phỏng vấn trực tiếp với doanh nghiệp tại sự kiện.

Phát biểu tại lễ khai mạc, TS Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Hiệu trưởng TDTU, cho biết chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi nhu cầu tuyển dụng. Trong bối cảnh đó, nhà trường và doanh nghiệp cần phối hợp xác định nhu cầu nhân lực, cập nhật nội dung đào tạo, tổ chức thực tập và phát triển kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên.

TS Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Hiệu trưởng TDTU, phát biểu.

Ông Sơn kỳ vọng những cuộc gặp tại ngày hội sẽ mở ra các chương trình hợp tác lâu dài trong đào tạo, tuyển dụng, nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ.

Ngày hội quy tụ hơn 60 gian hàng tuyển dụng của hơn 60 doanh nghiệp. Theo thông tin ban tổ chức, các vị trí được giới thiệu gồm việc làm chính thức, bán thời gian và thực tập, tập trung ở các lĩnh vực công nghệ thông tin, kinh doanh, xây dựng, tài chính, bảo hiểm và sản xuất.

Sinh viên tìm hiểu thông tin tuyển dụng tại ngày hội.

Trong số các đơn vị tham gia có Tập đoàn Hoa Sen, Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn (SATRA), Saint-Gobain Việt Nam, Tập đoàn Đèo Cả, Coteccons, Agribank, Vietcombank và Công ty cổ phần Đầu tư Asia Dragon. Tại các gian hàng, sinh viên năm cuối có thể ứng tuyển trực tiếp, còn sinh viên đang tìm chỗ thực tập có thể trao đổi với doanh nghiệp về công việc và những kỹ năng cần chuẩn bị.

Trong khuôn khổ ngày hội, chương trình “The Future of Work: Giải mã nhân lực tương lai” tạo dịp để sinh viên trao đổi với doanh nghiệp về những thay đổi trên thị trường lao động, nhu cầu tuyển dụng và khả năng thích ứng trong môi trường làm việc số. Qua các chia sẻ từ nhà tuyển dụng, sinh viên có thể đối chiếu yêu cầu của từng nhóm công việc với kiến thức, kỹ năng đã tích lũy để điều chỉnh kế hoạch học tập và tìm việc.

Đại diện Công ty cổ phần Đầu tư Asia Dragon, nhà tài trợ kim cương của ngày hội, ông Bùi Văn Công Chính – Phó Tổng Giám đốc, cho biết bên cạnh kiến thức chuyên môn, doanh nghiệp coi trọng khả năng thích ứng, tinh thần trách nhiệm, kỹ năng hợp tác và sự chủ động học hỏi của ứng viên trẻ. Việc trao đổi trực tiếp với nhà tuyển dụng cũng giúp sinh viên hiểu thêm về môi trường làm việc và cân nhắc cơ hội phù hợp với năng lực, định hướng của mình.

Nhà trường phối hợp cùng doanh nghiệp trao học bổng cho sinh viên tại sự kiện.

Tại lễ khai mạc cũng đã diễn ra nghi thức kết hợp ký kết hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp, đồng thời trao hơn 100 suất học bổng do doanh nghiệp tài trợ cho sinh viên vượt khó học tốt. Mỗi suất học bổng trị giá 5 triệu đồng. Thông qua ngày hội, nhà trường cũng có thêm thông tin từ doanh nghiệp về yêu cầu đối với ứng viên mới tốt nghiệp để phục vụ việc cập nhật chương trình đào tạo và tổ chức thực tập.

CÔNG CHƯƠNG