Ở xã vùng cao Đăk Sao, tỉnh Quảng Ngãi, trước đây, nhiều phụ nữ chọn sinh con tại nhà thay vì đến cơ sở y tế, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Trước thực tế này, Hội Phụ nữ xã và ngành y tế địa phương kiên trì tuyên truyền giúp người dân từng bước thay đổi nhận thức, góp phần bảo đảm an toàn sức khỏe cho mẹ và bé.

Bà Y Thông (bên phải), Trưởng thôn Đăk Chang thăm hỏi mẹ con chị Y Đào (Ảnh: HỮU PHÚC)

Cách đây 5 tháng, chị Y Thoái (thôn Đăk Chang, xã Đăk Sao) hạ sinh con thứ 4 tại Trạm Y tế xã Đăk Sao. Hiện cháu bé đã được 5 tháng tuổi, phát triển khỏe mạnh. Đây là lần đầu tiên chị lựa chọn sinh con tại cơ sở y tế, thay vì sinh tại nhà như 3 lần trước. Chị Y Thoái cho biết, khi mang thai lần thứ 4, chị được cán bộ Hội Phụ nữ và nhân viên y tế tuyên truyền, vận động đến cơ sở y tế sinh con. Sau khi được giải thích, chị nhận thức rõ hơn về lợi ích của việc sinh con tại cơ sở y tế và chủ động lựa chọn hình thức sinh này. Ca sinh diễn ra thuận lợi giúp chị thay đổi nhận thức, có thêm cơ sở để vận động những phụ nữ khác đến cơ sở y tế sinh con.

Cũng lựa chọn sinh con tại cơ sở y tế, chị Y Đào (thôn Đăk Chang) vừa sinh con đầu lòng vào tháng 4-2026 và được các y, bác sĩ chăm sóc chu đáo, thăm khám cẩn thận nên quá trình sinh nở diễn ra thuận lợi.

Bà Y Thông, Trưởng thôn Đăk Chang, cho biết, thời gian qua, Hội Phụ nữ xã và thôn phối hợp với nhân viên y tế tuyên truyền, vận động phụ nữ chăm sóc sức khỏe sinh sản, khuyến khích thai phụ đến cơ sở y tế sinh con để được theo dõi, chăm sóc an toàn. Trong đó, địa phương lấy những trường hợp sinh con an toàn tại cơ sở y tế làm gương để chia sẻ, giúp các thai phụ hiểu rõ lợi ích và chủ động lựa chọn. Nhờ đó, tình trạng sinh con tại nhà ở địa phương giảm mạnh. Cụ thể, năm 2025, toàn xã có 154 sản phụ sinh con, trong đó 29 sản phụ sinh tại Trạm Y tế xã, 113 sản phụ sinh tại các cơ sở y tế khác và 12 sản phụ sinh tại nhà. Năm 2026, toàn xã ghi nhận 112 sản phụ sinh con, trong đó 28 sản phụ sinh tại trạm y tế, 80 sản phụ sinh tại các cơ sở y tế khác và chỉ còn 4 sản phụ sinh tại nhà.

Để khuyến khích phụ nữ sinh con tại cơ sở y tế, Trạm Y tế xã chú trọng triển khai các hoạt động chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em và thực hiện chương trình làm mẹ an toàn. Trong đó, trạm tăng cường quản lý, tư vấn chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ mang thai, hướng dẫn khám thai định kỳ, tiêm phòng uốn ván, tư vấn dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe trong suốt thai kỳ, khi sinh và sau sinh.

Bà Y Him, nhân viên Trạm Y tế xã Đăk Sao, cho biết thêm: Nhận thức của phụ nữ về sinh con tại cơ sở y tế đã thay đổi tích cực. Nhiều sản phụ sau khi sinh con an toàn còn quay lại trạm tiêm chủng cho trẻ. Đặc biệt, có những trường hợp sản phụ lớn tuổi, quá trình sinh nở phát sinh sự cố nhưng nhờ được phát hiện, xử lý kịp thời nên tránh được nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng của mẹ và bé. Những kết quả này góp phần thay đổi nhận thức, giúp ngày càng nhiều phụ nữ lựa chọn sinh con tại cơ sở y tế.

HỮU PHÚC