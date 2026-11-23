Từ những làn điệu Ting Ting, tiếng cồng chiêng ngân vang đến điệu múa xoang và trò chơi dân gian, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi trở thành không gian hội tụ, giao lưu văn hóa của đồng bào Xơ Đăng, góp phần vun đắp tình đoàn kết, gắn bó giữa các thôn làng.

Đồng bào Xơ Đăng xã Tu Mơ Rông thi biểu diễn cồng chiêng, múa xoang trong ngày hội Đại đoàn kết (ẢNH: HỮU PHÚC)

Nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc

Từ ngày 10 đến 24-11, xã Tu Mơ Rông tổ chức chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 diễn ra ở tất cả thôn làng. Trong đó, ngày hội điểm được tổ chức tại thôn Tu Mơ Rông, sau đó lần lượt diễn ra tại 8 thôn còn lại.

Trong khuôn khổ ngày hội, người dân tham gia nhiều hoạt động phong phú như giao lưu cồng chiêng, múa xoang, hát Ting Ting, trò chơi dân gian, hội thi văn hóa văn nghệ, thể thao. Cùng với đó là các hoạt động biểu dương hộ gia đình tiêu biểu, người có uy tín; ra mắt câu lạc bộ múa xoang và tọa đàm kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Chuỗi hoạt động kéo dài đến hết ngày 24-11.

Tại ngày hội điểm ở thôn Tu Mơ Rông, hàng trăm người dân Xơ Đăng trong thôn tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa. Tiếng cồng chiêng rộn rã hòa cùng những điệu xoang uyển chuyển tạo nên không khí vui tươi, sôi nổi. Sự góp mặt của bà con các thôn lân cận càng làm cho ngày hội thêm đông vui, náo nhiệt. Ông A Kru, Trưởng thôn Tu Mơ Rông, chia sẻ: “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là ngày trọng đại của thôn, được bà con mong đợi và tham gia đông đủ. Khi ngày hội diễn ra, đồng bào Xơ Đăng tạm gác công việc nương rẫy, cùng tập trung gặp gỡ, trò chuyện, chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế và giao lưu văn hóa. Bà con các thôn lân cận cũng được mời đến cùng hát, múa, vui hội, qua đó thêm hiểu biết, gắn bó và đoàn kết với nhau hơn”.

Bên cạnh các hoạt động tổ chức riêng tại các thôn, xã Tu Mơ Rông còn tổ chức hội thi văn hóa, thể thao cấp xã, tạo sân chơi chung để đồng bào Xơ Đăng ở cả 9 thôn cùng trình diễn cồng chiêng, múa xoang, hát Ting Ting và tranh tài ở các trò chơi dân gian như đẩy gậy, kéo co, đi cà kheo, giã gạo. Tại hội thi, các đội thi trong trang phục truyền thống lần lượt trình diễn những bài chiêng gắn với đời sống văn hóa của đồng bào Xơ Đăng. Sau mỗi phần trình diễn, tiếng vỗ tay, sự cổ vũ dành cho các đội tạo nên không khí giao lưu thêm thân tình, hào hứng.

Gìn giữ, phát huy văn hóa đồng bào Xơ Đăng

Các hoạt động trong khuôn khổ Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đồng bào Xơ Đăng. Ông A Áo (thôn Mô Pả, xã Tu Mơ Rông) là một trong những người tích cực tham gia. Ông dẫn đoàn của thôn dự hội thi, trình diễn tiết mục hát Ting Ting với nội dung ca ngợi tình yêu quê hương, tình đoàn kết của đồng bào Xơ Đăng. Màn trình diễn với chất giọng mộc mạc, giàu cảm xúc nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của hàng trăm khán giả.

Ông A Áo phấn khởi cho biết: “Nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ được tổ chức đã tạo sân chơi để đồng bào các thôn tham gia. Nhờ sự kiện này, bà con có dịp gặp mặt đông đủ, cùng giao lưu, học hỏi lẫn nhau. Văn hóa của đồng bào Xơ Đăng nhờ vậy có dịp được kết nối, lan tỏa. Tôi rất hạnh phúc khi thấy văn hóa Xơ Đăng tiếp tục được gìn giữ, phát huy và mong muốn địa phương tiếp tục có thêm chính sách thúc đẩy đưa cồng chiêng, hát Ting Ting vào trường học, xây dựng lớp kế thừa”. Ngày hội đã đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa Xơ Đăng. Qua đó, tạo điều kiện để nghệ nhân, người có uy tín giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, truyền dạy các giá trị văn hóa truyền thống cho người trẻ.

Ông Võ Trung Mạnh, Bí thư Đảng ủy xã Tu Mơ Rông, cho rằng, văn hóa truyền thống là nền tảng tinh thần, kết tinh bản sắc và tạo nên sức mạnh gắn kết cộng đồng các dân tộc. Việc tổ chức ngày hội góp phần khơi dậy niềm tự hào, nâng cao ý thức và trách nhiệm mỗi người dân trong gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa của đồng bào Xơ Đăng. Thời gian tới, địa phương tiếp tục duy trì các hoạt động giao lưu, truyền dạy cồng chiêng, múa xoang, hát Ting Ting; tạo điều kiện để nghệ nhân, người có uy tín trao truyền vốn văn hóa truyền thống, từng bước đưa các giá trị ấy lan tỏa sâu rộng trong đời sống cộng đồng.

HỮU PHÚC