Ngày 23/11/2026, tại xã Măng Đen (tỉnh Quảng Ngãi), Tập đoàn Sun Group phối hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức lễ khởi công Khu đô thị số 1 với quy mô 264,4 ha, tổng mức đầu tư gần 6.700 tỷ đồng. Dự án hướng tới kiến tạo đô thị nghỉ dưỡng đa năng, nơi các giá trị cảnh quan đại ngàn được trân trọng gìn giữ, bản sắc văn hóa được bảo tồn trong không gian sống văn minh, đủ đầy tiện ích.

Tham dự Lễ khởi công có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Hoàng Giang; Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Hoàng Đạo Cương; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình; nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó chủ tịch Quốc hội, thượng tướng Trần Quang Phương.

Về phía tỉnh Quảng Ngãi, có ông Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi; ông Nguyễn Đức Tâm, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành địa phương.

Nghi thức khởi công Khu đô thị số 1 - dự án đầu tiên của Sun Group tại Măng Đen, Quảng Ngãi

Khu đô thị số 1, xã Măng Đen do Công ty TNHH Tập đoàn Sun World (thành viên Tập đoàn Sun Group) làm chủ đầu tư. Dự án sở hữu vị trí chiến lược tiếp giáp Quốc lộ 24, trung tâm Măng Đen, kết nối thuận lợi tới khu vực Kon Tum, đồng thời đón đầu quy hoạch tuyến cao tốc Kon Tum – Quảng Ngãi tương lai.

Được nghiên cứu quy hoạch theo định hướng “Rừng trong thị trấn, thị trấn trong rừng”, Khu đô thị số 1 hướng tới hình thành một thị trấn nghỉ dưỡng cao nguyên, phát huy tối đa giá trị thiên nhiên và văn hóa vùng đất. Thiết kế dự án tôn trọng tối đa cảnh quan tự nhiên, ưu tiên giữ gìn cấu trúc địa hình và hệ sinh thái đại ngàn vốn làm nên bản sắc riêng cho Măng Đen. Với mật độ xây dựng toàn khu tối đa chỉ 23,2%, các công trình được quy hoạch chọn lọc, khéo léo ẩn mình dưới những tán rừng thông, bên hồ sinh thái, nhường phần lớn không gian cho cây xanh, mặt nước và cảnh quan tự nhiên.

Trên tổng diện tích 264,4 ha, cấu trúc không gian được tổ chức thành 4 phân khu chức năng kết nối chặt chẽ, tạo nên quần thể tiện ích đa tầng, phục vụ toàn diện nhu cầu sinh sống, an dưỡng và trải nghiệm của cư dân cũng như du khách.

Dự án có mật độ xây dựng toàn khu tối đa chỉ 23,2%, chú trọng phát triển hài hòa với thiên nhiên và văn hóa bản địa

Trong đó, phân khu 1 – tiểu khu đô thị thể thao đóng vai trò tâm điểm kết nối giữa hạ tầng đô thị hiện hữu và danh thắng hồ Toong Đam. Tận dụng lợi thế mặt nước, phân khu phát triển mô hình đô thị du lịch ven hồ với chuỗi công viên thể thao đa năng ngoài trời, các hoạt động thể thao dưới nước và tổ hợp giải trí 24/7, cùng phố thương mại và ẩm thực “không ngủ”. Đây sẽ là điểm dừng chân góp phần kéo dài thời gian lưu trú và nâng cao giá trị trải nghiệm cho toàn vùng du lịch Măng Đen.

Liền kề trục dịch vụ sôi động là phân khu 2 – tiểu khu đô thị nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe, nơi nhịp sống chậm lại bên hồ sinh thái. Điểm nhấn là tổ hợp y tế – trị liệu quy mô hơn 16 ha, gồm bệnh viện và trung tâm chăm sóc sức khỏe với cơ sở hạ tầng hiện đại cùng các liệu trình chăm sóc chuyên sâu. Cùng lợi thế khí hậu mát mẻ quanh năm, không khí giàu ion âm, không gian yên bình này là môi trường lý tưởng để phát triển các mô hình làng an dưỡng, dưỡng lão đạt chuẩn quốc tế, đáp ứng nhu cầu của người cao tuổi, du khách phục hồi sức khỏe và các gia đình nghỉ dưỡng dài ngày.

Với sân bay, cao tốc, đô thị hiện đại, Măng Đen kỳ vọng hoàn thiện bức tranh hạ tầng, hướng tới mục tiêu thu hút 2,5 triệu lượt khách du lịch mỗi năm

Đi sâu vào vùng lõi thung lũng xanh mướt, phân khu 3 - khu ở sinh thái giữa rừng thông đại ngàn, hướng tới hình thành một tiểu trấn sinh thái cao cấp, ưu tiên mật độ xây dựng thấp nhằm bảo tồn hệ sinh thái hiện hữu. Các dòng biệt thự mang kiến trúc sinh thái hài hòa, bám theo địa hình tự nhiên và ẩn mình khéo léo dưới tán rừng già, mang lại không gian nghỉ dưỡng trong lành, riêng tư và chữa lành trọn vẹn.

Mảnh ghép hoàn thiện bức tranh đô thị là phân khu 4 – khu ở sinh thái gắn với vui chơi giải trí. Đây là điểm giao thoa độc đáo giữa không gian cư trú thanh bình và thế giới tiện ích sôi động. Các cụm biệt thự, công trình thương mại được bố trí xen kẽ giữa mảng xanh và mặt nước tự nhiên, kết nối trực tiếp với chuỗi tiện ích như công viên giải trí ngoài trời, quảng trường sự kiện và các tuyến phố thương mại trải nghiệm.

Gắn kết bốn phân khu là hệ thống hạ tầng đồng bộ gồm nhà ga tàu điện, cụm công trình hạ tầng xã hội, các bãi đỗ xe tập trung, mạng lưới công trình kỹ thuật và các dải công viên sinh thái. Toàn bộ cấu trúc không gian được quy hoạch nương theo địa hình đồi núi và hệ thống sông suối tự nhiên, để tiện nghi đô thị hiện đại hòa quyện cùng không gian sinh thái.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Đức Tâm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND Tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh, Khu đô thị số 1 sẽ bổ sung không gian nghỉ dưỡng, khu lưu trú, trung tâm thương mại, khu vui chơi, chăm sóc sức khỏe mà Măng Đen nói riêng hay tỉnh Quảng Ngãi nói chung vẫn còn thiếu. Qua đó góp phần đẩy mạnh phát triển du lịch, giúp du khách có thêm trải nghiệm và kéo dài thời gian lưu trú; thúc đẩy thương mại, dịch vụ, nông nghiệp, dược liệu và quảng bá nhiều sản phẩm đặc trưng địa phương.

Ông Nguyễn Đức Tâm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND Tỉnh Quảng Ngãi

“Dự án sẽ tạo thêm nhiều việc làm, mở rộng sinh kế cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Người dân Măng Đen sẽ không đứng ngoài quá trình phát triển mà trực tiếp tham gia, đóng góp và được hưởng lợi từ sự phát triển ấy”, ông Nguyễn Đức Tâm kỳ vọng.

Ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group

Tại sự kiện, ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group khẳng định, Sun Group luôn kiên trì với triết lý: không chỉ xây dựng những công trình hay sản phẩm nhỏ lẻ, mà nỗ lực kiến tạo hệ sinh thái du lịch, dịch vụ, tạo thêm việc làm và cơ hội phát triển cho người dân.

“Sun Group luôn đặt người dân ở vị trí trung tâm, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong công tác bồi thường, hỗ trợ ổn định sinh kế, ưu tiên tuyển dụng, đào tạo lao động địa phương, trân trọng gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa của đồng bào để người dân Măng Đen thực sự được cùng thụ hưởng thành quả phát triển”, ông Đặng Minh Trường cam kết.

Khi hoàn thành, khu đô thị số 1 hứa hẹn trở thành quần thể nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp, tích hợp trải nghiệm văn hóa, thể thao và chăm sóc sức khỏe toàn diện, nơi những giá trị nguyên bản của thiên nhiên được gìn giữ trong một không gian đô thị hiện đại, tiện nghi. Cùng với những chuyển động tích cực từ hạ tầng kết nối như tuyến cao tốc Kon Tum – Quảng Ngãi và quy hoạch Cảng hàng không Măng Đen, dự án kỳ vọng góp phần nâng tầm vị thế du lịch Măng Đen, đồng thời tạo xung lực phát triển kinh tế - xã hội lâu dài cho cộng đồng.

Bên cạnh các hoạt động khởi công dự án, tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng đã trao tặng 15 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Măng Đen. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm trao tặng 10 phần quà tri ân đến các già làng, biểu dương những đóng góp trong công tác củng cố khối đại đoàn kết, bảo tồn bản sắc văn hóa.