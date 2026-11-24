Ngân hàng UOB Việt Nam phối hợp cùng Trung tâm Bảo tồn thiên nhiên Gaia vừa tổ chức chuyến trồng rừng lần thứ hai tại khu vực rừng phòng hộ Đê Biển Tây, tỉnh Cà Mau, với sự tham gia của 30 cán bộ nhân viên ngân hàng.

Trong chương trình năm nay, UOB Việt Nam tiếp tục trồng thêm 3.300 cây mắm trắng, nâng tổng số cây đã được trồng trong hai năm đầu triển khai dự án lên 7.700 cây, tiến gần hơn tới cam kết trồng 10.000 cây xanh trong giai đoạn 2025 - 2027.

Dự án trồng rừng được UOB Việt Nam khởi động từ năm 2025 nhằm phục hồi hệ sinh thái rừng ngập mặn, bảo vệ bờ biển và hỗ trợ sinh kế bền vững cho cộng đồng địa phương.

Đê Biển Tây là tuyến phòng hộ trọng yếu của tỉnh Cà Mau, nơi đang chịu nhiều tác động từ nước biển dâng, xâm nhập mặn và sạt lở bờ biển. Theo thống kê của địa phương, từ năm 2011 đến nay, Cà Mau đã mất hơn 6.200 ha đất và rừng phòng hộ ven biển do sạt lở. Trong bối cảnh đó, rừng ngập mặn được xem là "lá chắn xanh" tự nhiên có vai trò quan trọng trong việc giảm sóng, chống xói lở, hấp thụ carbon và bảo vệ hệ sinh thái ven biển.

Ngân hàng UOB Việt Nam vừa tổ chức chuyến trồng rừng tại khu vực rừng phòng hộ Đê Biển Tây, tỉnh Cà Mau

Sau gần một năm kể từ khi được trồng, 4.400 cây mắm trắng trong giai đoạn đầu của dự án đã ghi nhận tỷ lệ sống đạt 100%, với chiều cao trung bình đạt gần 65 cm.

Theo đánh giá của Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia, diện tích rừng được phục hồi từ 4.400 cây đã mang lại những lợi ích môi trường thiết thực, với khả năng hấp thụ khoảng 1,6 tấn CO₂ mỗi năm, tạo ra khoảng 1,3 tấn oxy. Hoạt động trồng rừng cũng là dịp để cán bộ nhân viên UOB Việt Nam trực tiếp tham gia các hoạt động bảo tồn thiên nhiên, đồng thời nâng cao hiểu biết về giá trị của rừng ngập mặn.

Bà Lim Lijuan, Giám đốc Cấp cao Phòng Tài chính, Dịch vụ Doanh nghiệp và Phát triển Bền vững, UOB Việt Nam, cho biết: "Một năm sau khi khởi động dự án tại Đê Biển Tây, chúng tôi rất vui khi chứng kiến những cây mắm trắng đầu tiên sinh trưởng tốt. Với việc trồng thêm 3.300 cây trong năm nay, UOB Việt Nam tiếp tục hiện thực hóa cam kết trồng 10.000 cây vào năm 2027. Chúng tôi tin rằng bảo vệ và phục hồi thiên nhiên là một phần quan trọng trong việc xây dựng khả năng chống chịu khí hậu, tạo ra giá trị tích cực cho cộng đồng hôm nay và các thế hệ tương lai."

Chia sẻ về dự án, bà Đỗ Thị Thanh Huyền, Nhà sáng lập kiêm Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia, cho biết: "Chúng tôi đánh giá cao sự đồng hành bền bỉ của UOB Việt Nam trong hành trình trồng 10.000 cây xanh tại Cà Mau. Khi những cánh rừng ngập mặn được phục hồi, lợi ích mang lại không chỉ là hấp thụ carbon hay bảo vệ bờ biển trước xói lở, mà còn góp phần bảo tồn đa dạng sinh học và tăng cường khả năng chống chịu của cộng đồng địa phương".

NGUYỄN THANH