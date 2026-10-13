Gia hạn thuế chống bán phá giá sợi polyester thêm 5 năm

Ngày 13-10, Bộ Công thương ban hành Quyết định số 2652/QĐ-BCT, gia hạn thêm 5 năm áp dụng thuế chống bán phá giá đối với một số sản phẩm sợi dài làm từ polyester (dùng trong ngành dệt may) nhập khẩu từ Ấn Độ, Indonesia, Malaysia và Trung Quốc vào thị trường Việt Nam.

Sản phẩm sợi làm từ polyester dùng trong ngành dệt may. Ảnh minh họa theo Bộ Công thương

Theo quyết định, mức thuế chống bán phá giá là đối với hàng hóa từ Ấn Độ, Indonesia và Malaysia lần lượt là 54,9%, 21,94% và 21,45%. Hàng hóa từ Trung Quốc chịu mức thuế từ 3,57% đến 17,45% (tùy doanh nghiệp).

Theo thông báo kèm quyết định, thời gian áp dụng mức thuế nêu trên từ ngày 16-10-2026 đến hết ngày 15-10-2031.

Theo Bộ Công thương, cơ quan điều tra nhận định nếu chấm dứt biện pháp chống bán phá giá, hàng nhập khẩu thuộc diện rà soát có khả năng tiếp tục hoặc tái diễn hành vi bán phá giá, gây thiệt hại cho ngành sản xuất trong nước. Hàng nhập khẩu có thể tăng nhanh về lượng với giá thấp, gây sức ép lên giá bán sản phẩm trong nước.

Trước đó, ngày 13-10-2021, Bộ Công thương đã ban hành Quyết định số 2302/QĐ-BCT, áp dụng thuế chống bán phá giá chính thức đối với một số sản phẩm sợi dài làm từ polyester có xuất xứ từ 4 thị trường trên. Ngày 16-10-2025, Bộ Công thương ban hành Quyết định số 3013/QĐ-BCT để rà soát cuối kỳ biện pháp này.

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