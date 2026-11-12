Từ 15 giờ ngày 12-11: Giá xăng dầu đồng loạt giảm mạnh

Chiều 12-11, liên Bộ Công thương - Tài chính thông báo điều chỉnh giảm giá bán lẻ xăng dầu từ 15 giờ cùng ngày. Trong đó, dầu diesel giảm 1.874 đồng/lít, dầu mazut giảm 2.263 đồng/kg.

Giá xăng dầu đồng loạt giảm mạnh chiều 12-11. Ảnh: PHÚC HẬU

Theo Bộ Công thương, từ 15 giờ ngày 12-11, giá dầu diesel 0.05S không cao hơn 26.822 đồng/lít, giảm 1.874 đồng/lít so với kỳ điều hành trước; dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 19.742 đồng/kg, giảm 2.263 đồng/kg.

Đối với mặt hàng xăng, giá xăng E5RON92 giảm 1.499 đồng/lít, còn tối đa 19.399 đồng/lít; xăng E10RON95-III giảm 1.311 đồng/lít, còn tối đa 19.845 đồng/lít.

Theo Bộ Công thương, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân trong kỳ điều hành từ ngày 5-11 đến 12-11 giảm ở tất cả các mặt hàng chủ yếu. Cụ thể, giá dầu diesel 0.05S bình quân ở mức 152,280 USD/thùng, giảm 11,315 USD/thùng (tương đương 6,92%); dầu mazut 180CST 3.5S bình quân ở mức 620,545 USD/tấn, giảm 112,24 USD/tấn (tương đương 15,32%).

Trong kỳ điều hành này, liên Bộ Công thương - Tài chính quyết định trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu 600 đồng/lít đối với xăng sinh học và 1.000 đồng/kg đối với dầu mazut; không trích lập đối với dầu diesel. Tất cả các mặt hàng đều không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

Giá bán mới được áp dụng từ 15 giờ ngày 12-11.

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