TPHCM khởi động mùa mua sắm cuối năm với gói ưu đãi hàng trăm tỷ đồng

Các đại biểu tham dự sự kiện tối 11-11

Theo kế hoạch, chương trình có khoảng 97 hoạt động khuyến mại với sự tham gia của hơn 100 thương hiệu, tập trung vào các chương trình giảm giá, ưu đãi tiêu dùng và thúc đẩy mua sắm đa kênh. Chuỗi hoạt động cao điểm diễn ra đến ngày 15-11, trong khi toàn bộ chương trình được triển khai đến tháng 2-2027.

Đây là một trong những giải pháp của thành phố nhằm kích cầu tiêu dùng, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường, đẩy nhanh tiêu thụ hàng hóa trong giai đoạn mua sắm sôi động nhất năm.

Hệ thống siêu thị MM Mega Market hưởng ứng chương trình kích cầu tiêu dùng cuối năm. Ảnh: HỒ GIANG

Tham dự và phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trương Minh Huy Vũ nhấn mạnh, việc kết nối hoạt động kích cầu của thành phố với các nền tảng thương mại điện tử được kỳ vọng mở rộng kênh phân phối, giúp doanh nghiệp tiếp cận thêm khách hàng, đồng thời tạo thuận lợi cho người dân và du khách trong mua sắm. Qua đó, chương trình từng bước kết nối hệ thống bán lẻ truyền thống với các kênh tiêu dùng số.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM thông tin, năm 2026, TPHCM phấn đấu tăng trưởng kinh tế hai con số, dịch vụ tăng 13,84%, đòi hỏi giải pháp đột phá và sự đồng hành của doanh nghiệp, người dân. Chương trình kích cầu kéo dài đến Tết Nguyên đán Đinh Mùi năm 2027, khuyến mại tối đa 100%, thúc đẩy cạnh tranh bằng chất lượng, uy tín và trải nghiệm khách hàng. Chương trình quy tụ khoảng 66 trung tâm thương mại, 5.000 điểm bán, tổng ưu đãi trên 250 tỷ đồng. Thành phố đặt mục tiêu giao dịch trên 30.000 tỷ đồng, kích cầu thêm 10.000-11.000 tỷ đồng.

Người tiêu dùng mua sắm tại Co.opmart Pro 230 đường Nguyễn Trãi (phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM). Ảnh: QUANG ĐỊNH



Bà Lê Hồng Thủy Tiên, Tổng Giám đốc Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG) cho hay, với hơn 40 năm trong ngành bán lẻ, tập đoàn hiện đại diện hơn 138 thương hiệu quốc tế tại Việt Nam.



Dịp này, khoảng 500 cửa hàng (thời trang, mỹ phẩm, hàng hiệu cao cấp, nhà hàng... ) trực thuộc IPPG sẽ ưu đãi giá tốt cho khách hàng, đưa bộ nhận diện Vibrant HCMC đến từng điểm bán .

Các đại biểu tham dự chương trình tối 11-11. Ảnh: THU HƯƠNG

Để chương trình phát triển bền vững, bà Lê Hồng Thủy Tiên đề xuất xây dựng thương hiệu mua sắm thường niên; hoàn thiện trải nghiệm mua sắm quốc tế thông qua hoàn thuế, thanh toán xuyên biên giới và thông tin đa ngôn ngữ; kết nối TPHCM với các điểm đến ASEAN và Đông Bắc Á; gắn mùa mua sắm với kinh tế đêm, sự kiện văn hóa, nghệ thuật, thể thao quốc tế; đồng thời thiết lập cơ chế hợp lực công - tư, chia sẻ nguồn lực truyền thông và dữ liệu.

Du khách mua sắm tại SASCO, sân bay Tân Sơn Nhất

Cùng ngày, Sở Công thương TPHCM đồng hành cùng nền tảng Shopee livestream Mega Sale 11-11, diễn ra từ ngày 11 đến 13-11, với hàng loạt ưu đãi. Cụ thể, người mua có thể sử dụng voucher giảm nhiều nhất 350.000 đồng cho đơn hàng từ 600.000 đồng trở lên; siêu Voucher Xtra giảm nhiều nhất 720.000 đồng cho đơn từ 2 triệu đồng trở lên và ưu đãi 700.000 đồng tại Shopee Mall đối với đơn hàng từ 1 triệu đồng trở lên.

Người dân có thể tra cứu thông tin về chương trình ưu đãi, điểm mua sắm và các hoạt động hưởng ứng tại hai cổng thông tin songdong.hochiminhcity.gov.vn và hello.hochiminhcity.gov.vn; thông tin về các chương trình khuyến mại trên Shopee được cập nhật tại ứng dụng và website của nền tảng này.

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THI HỒNG