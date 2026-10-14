Giá khoai mì hơn 5.000 đồng/kg, nông dân lãi trăm triệu đồng/ha

Ngày 14-10, ghi nhận tại tỉnh Tây Ninh, giá khoai mì đang ở mức cao so với mọi năm, trung bình khoảng 4.300 - 4.500 đồng/kg, thậm chí có lúc đạt trên 5.000 đồng/kg tùy chất lượng và chi phí vận chuyển. Mức giá này giúp nông dân cải thiện thu nhập sau nhiều vụ sản xuất khó khăn.

Ông Nguyễn Văn Hùng, người đang trồng khoảng 3ha khoai mì tại xã Dương Minh Châu cho biết, đây là mức giá cao nhất trong nhiều năm trở lại đây. "Năm nay, các loại chi phí đều tăng, nhưng nhờ giá bán cao (120-130 triệu đồng/ha), nên tôi lãi đậm, mỗi ha mì lãi khoảng 80 triệu đồng. Một số ruộng năng suất tốt hơn còn có thể lãi cả trăm triệu đồng/ha", ông Hùng nói.

Ông Trần Văn Thành, xã Lộc Ninh, tỉnh Tây Ninh cho biết, nông dân bước vào vụ khoai mì năm nay với tâm trạng khá lo lắng. "Năm trước, giá khoai mì tươi đạt hàm lượng tinh bột 30%, thương lái chỉ mua khoảng 2.100 - 2.300 đồng/kg. Trong khi đó, chi phí đầu tư ngày càng tăng nên năm nay có người giảm diện tích trồng, thậm chí bỏ ruộng. Vụ này, giá khoai mì tăng cao, nông dân ai cũng thở phào", ông Thành nói.

Nguồn cung trong nước lẫn nhập khẩu khan hiếm được nhận định là nguyên nhân giá khoai mì tăng

Theo các doanh nghiệp thu mua, giá khoai mì tăng do nguồn cung nguyên liệu thiếu hụt vì nông dân thu hẹp diện tích trồng, trong khi nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm từ khoai mì của thị trường Trung Quốc tăng mạnh. Cùng với đó, nhu cầu tinh bột sắn phục vụ chế biến thực phẩm và nguyên liệu sản xuất ethanol tăng. Các yếu tố này đẩy giá khoai mì tăng cao.



Để giá khoai mì cao, đầu ra ổn định, các doanh nghiệp xuất khẩu khoai mì cho rằng, địa phương cần tăng cường liên kết giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp thông qua hợp đồng bao tiêu, thỏa thuận rõ sản lượng, chất lượng và phương thức xác định giá. Đồng thời, cần quy hoạch vùng nguyên liệu phù hợp nhu cầu nhà máy, sử dụng giống năng suất cao, kiểm soát bệnh khảm lá và giảm chi phí sản xuất.

Về lâu dài, cần đẩy mạnh chế biến sâu, đa dạng hóa sản phẩm và mở rộng thị trường xuất khẩu, giảm phụ thuộc vào một thị trường chủ lực. Khi vùng trồng, nhà máy và đầu ra được kết nối chặt chẽ, người trồng khoai mì mới có thể yên tâm sản xuất, hạn chế tình trạng được mùa nhưng mất giá.

Vừa qua, UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Kế hoạch phát triển ngành khoai mì. Địa phương định hướng ổn định diện tích trồng khoai mì khoảng 55.000 - 60.000ha, năng suất bình quân đạt khoảng 36 tấn/ha; tập trung phát triển các vùng trồng tập trung, quy mô lớn, gắn với áp dụng đồng bộ cơ giới hóa và quy trình canh tác bền vững.

QUANG VINH