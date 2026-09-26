Gia Lai đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu

Hơn 5.200 hồ sơ đất đai ở Gia Lai được khai thác dữ liệu số sau khi tỉnh này rà soát thủ tục hành chính, qua đó giúp giảm yêu cầu người dân cung cấp lại thông tin.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, qua rà soát gần 2.000 thủ tục hành chính, tỉnh xác định khoảng 1.340 thủ tục, chiếm 69% có khả năng khai thác, tái sử dụng dữ liệu.

Tỉnh lựa chọn 70 thủ tục hành chính để khai thác dữ liệu dân cư và sắp xếp lại quy trình thủ tục đối với 45 thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai.

Đáng chú ý, đến ngày 10-9, trong gần 10.500 hồ sơ thuộc 45 thủ tục hành chính đất đai, có hơn 5.200 hồ sơ đã khai thác ít nhất một nguồn dữ liệu. Qua đó, giảm yêu cầu người dân cung cấp lại thông tin đã có trong hệ thống.

Gia Lai thường xuyên tập huấn, nâng cao kỹ năng giải quyết hồ sơ hành chính cho cấp xã, phường

Từ ngày 15-6 đến 14-9, Gia Lai đã giải quyết gần 259.000 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó hơn 251.000 hồ sơ được giải quyết trước và đúng hạn, đạt khoảng 97%. Kết quả giải quyết được cung cấp điện tử và thanh toán trực tuyến đều đạt gần 98%; tỷ lệ khai thác, tái sử dụng dữ liệu đã số hóa đạt gần 99%.

Trong lĩnh vực hộ tịch, toàn tỉnh đã số hóa, làm sạch hơn 25.000 sổ hộ tịch, đạt tỉ lệ gần 97,5%.

Bốn tính năng mới trên môi trường điện tử được khai thác hơn 5.000 lượt, ước tính tiết kiệm hơn 2.500 giờ làm việc, tương đương khoảng 317 ngày công.

Theo UBND tỉnh, kết quả trên cho thấy phương thức làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức từng bước thay đổi theo hướng ứng dụng công nghệ, khai thác dữ liệu, nâng cao chất lượng phục vụ.

XUÂN HUYÊN