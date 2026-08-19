Gia Lai: Hoàn thiện hồ sơ xếp hạng di tích nơi 11 liệt sĩ hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ biên giới Tây Nam

Các ngành chức năng tỉnh Gia Lai đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh đối với Nhà bia tưởng niệm 11 liệt sĩ hy sinh trong chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam.

Chiều 19-8, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai phối hợp Bảo tàng Pleiku tổ chức hội thảo khoa học nhằm hoàn thiện hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh đối với Nhà bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ BĐBP tỉnh Gia Lai hy sinh trong chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam, giai đoạn 1977-1979.

Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai dâng hoa tại Nhà bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ BĐBP tỉnh Gia Lai hy sinh tại Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh

Theo hồ sơ, ngày 15-6-1975, Đồn Công an nhân dân vũ trang Ia Kla (Đồn 23, sau đổi thành Đồn Biên phòng 649) được thành lập tại Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai. Từ năm 1975 đến 1978, tình hình biên giới do đơn vị quản lý diễn biến phức tạp khi lực lượng Khmer Đỏ liên tiếp gây hấn, tập kích, phục kích các tổ tuần tra và chốt biên giới.

Từ ngày 18 đến 26-6-1978, quân Pol Pot liên tục pháo kích, tổ chức nhiều đợt tiến công nhằm đánh chiếm Đồn Biên phòng 649. Cán bộ, chiến sĩ đơn vị kiên cường bám đồn, bám chốt, bảo vệ biên giới. Trong cuộc chiến đấu từ năm 1977 đến 1979, 11 cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 649 đã anh dũng hy sinh.

Ghi nhận những chiến công và sự hy sinh anh dũng của cán bộ, chiến sĩ, ngày 20-12-1979, Đồn Biên phòng 649 được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Nhà bia tưởng niệm 11 Anh hùng liệt sĩ BĐBP tỉnh Gia Lai



Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai phối hợp Bảo tàng Pleiku thu thập tư liệu, khảo sát thực địa và lập hồ sơ khoa học di tích. Tuy nhiên, nhiều tài liệu bị thất lạc, nhân chứng đã cao tuổi, địa hình thay đổi nên việc xác minh, bổ sung tư liệu gặp nhiều khó khăn.

Lãnh đạo BĐBP tỉnh Gia Lai dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung làm rõ các nội dung: thống nhất tên gọi di tích; xác minh các mốc thời gian, diễn biến trận đánh 9 ngày đêm và thông tin về 11 liệt sĩ; đánh giá giá trị lịch sử, văn hóa, giáo dục truyền thống; xác định hiện trạng, các yếu tố cấu thành di tích và tài liệu, hiện vật cần bảo tồn; phân định ranh giới, diện tích khoanh vùng bảo vệ di tích.

Đại biểu trao đổi tại hội thảo

Các ý kiến tại hội thảo là cơ sở để cơ quan chuyên môn tiếp tục chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ khoa học, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định xếp hạng di tích.

NGỌC OAI