Nguy cơ mưa lớn, cơ quan khí tượng nâng mức cảnh báo tại TP Huế, TP Đà Nẵng

Nam bộ đang bước vào đợt mưa lớn kết hợp triều cường. Trung bộ bước vào đợt mưa rất lớn, có nơi mưa 600mm, kéo dài đến ngày 11-10.

Lực lượng chức năng xử lý cây ngã đổ tại phường Hòa Khánh (TP Đà Nẵng)

﻿do mưa lớn kéo dài trong đêm 12-9. Ảnh: Phường Hòa Khánh

Chiều 6-10, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo, mưa lớn ở Trung bộ đang dịch chuyển dần xuống phía Nam của Trung bộ, tập trung từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi.

Cơ quan khí tượng cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường xuống phía Nam, kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới và nhiễu động trong đới gió Đông trên cao, Trung bộ bước vào một đợt mưa lớn diện rộng.

Từ nay đến ngày 8-10, lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm. Riêng TP Huế và TP Đà Nẵng có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 200-400mm, cục bộ có nơi trên 600mm. Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia đang nâng mức cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn tại 2 thành phố này lên cấp độ 2.

Từ đêm 8-10, mưa lớn từ TP Huế đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có xu hướng giảm dần. Tuy nhiên, vùng mưa lớn sẽ dịch chuyển lên phía Bắc của Trung bộ, có khả năng mở rộng đến Thanh Hóa. Đợt mưa này có khả năng kéo dài đến ngày 11-10.

Cơ quan khí tượng - thủy văn cảnh báo đợt mưa lớn, nhiều ngày ở Trung bộ. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cung cấp chiều 6-10

Các chuyên gia thuộc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo, mưa lớn kéo dài nhiều ngày có nguy cơ gây ngập úng nặng tại vùng trũng thấp, khu vực đô thị, đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ quét và sạt lở đất.

Theo cập nhật của Đài Khí tượng - thủy văn Nam bộ, dự báo Nam bộ đang bước vào đợt mưa nhiều, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Thời gian mưa tập trung chủ yếu vào trưa, chiều, tối và đêm. Một số nơi có thể xuất hiện mưa sớm vào buổi sáng, mưa có xu hướng gia tăng trong ngày 7 và 8-10. Mưa lớn có thể gây ngập tại các khu vực trũng thấp, nơi thoát nước kém. Mực nước trên các sông, kênh rạch Nam bộ trong những ngày tới có xu hướng lên nhanh do ảnh hưởng của kỳ triều cường đầu tháng 9 âm lịch. Tại TPHCM, từ ngày 8-10, mực nước vào sáng sớm có thể vượt báo động 2 và xấp xỉ báo động 3.

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