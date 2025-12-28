Gia Lai: Khởi công xây dựng Nhà rông văn hóa xã Ia Dom

Chiều 28-12, tại xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai, Binh đoàn 15 (Bộ Quốc phòng) phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức Lễ khởi công xây dựng Nhà rông văn hóa xã Ia Dom.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng

Đây là công trình mở đầu trong chương trình xây dựng 9 nhà rông văn hóa do Binh đoàn 15 triển khai trên địa bàn hai tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi.

Dự lễ khởi công có Thượng tướng Trương Thiên Tô, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Về phía Binh đoàn 15 có Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ, Tư lệnh Binh đoàn, cùng lãnh đạo Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn.

Nhà rông là biểu tượng văn hóa đặc trưng, trung tâm sinh hoạt cộng đồng của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Tuy nhiên, tại nhiều xã biên giới, nhà rông đã xuống cấp hoặc chưa được đầu tư đồng bộ.

Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ, Tư lệnh Binh đoàn 15 phát biểu

Từ thực tiễn đó, thực hiện chủ trương của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị, Binh đoàn 15 được giao xây dựng 9 nhà rông văn hóa trên địa bàn hai tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi, với tổng kinh phí 20 tỷ đồng. Trong đó, có 2 nhà rông quy mô lớn, mức đầu tư 3 tỷ đồng/nhà; 7 nhà rông còn lại, mức đầu tư 2 tỷ đồng/nhà. Dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng trong tháng 9-2026

Trao tặng quà cho người dân

Thượng tướng Trương Thiên Tô trao quà cho người dân

HỮU PHÚC