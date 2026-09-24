Trong cuộc họp báo tổ chức ngày 24-9 tại Hà Nội, đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam đã thông tin về chuỗi hoạt động lớn nhân dịp kỷ niệm 96 năm ngày thành lập hội và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10.

Họp báo thông tin về chuỗi hoạt động lớn nhân dịp kỷ niệm 96 năm ngày thành lập hội và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10. Ảnh: TH

Cụ thể, lễ trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2026, Giải thưởng Nguyễn Thị Định lần thứ hai và phát động cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nâng tầm thương hiệu Việt” năm 2027 sẽ diễn ra trong chương trình kỷ niệm 96 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam và ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10, dự kiến tổ chức vào lúc 19 giờ, ngày 16-10 tại Nhà hát Hồ Gươm.

Bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam cho biết, ban tổ chức Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2026 đã tiếp nhận 54 hồ sơ đề cử của các tổ chức, cá nhân thuộc lĩnh vực nghiên cứu khoa học, quản lý nhà nước, doanh nghiệp, giáo dục, y tế, lực lượng vũ trang, văn hóa và thể thao. Hội đồng xét chọn giải thưởng dự kiến sẽ công bố kết quả trong tuần tới.

Về cuộc thi "Phụ nữ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nâng tầm thương hiệu Việt" năm 2027, đại diện Hội LHPN Việt Nam cho biết, thông điệp trọng tâm của cuộc thi là “Chuyển đổi kép - Động lực mới cho tăng trưởng kinh tế”, nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của phụ nữ.

Điểm mới của cuộc thi năm nay là chuyên gia trí tuệ nhân tạo “AI Women Start Up” sẽ đồng hành, hỗ trợ cung cấp, giải đáp và kết nối thông tin liên quan đến cuộc thi.

Giải thưởng Nguyễn Thị Định lần thứ hai có 32 cán bộ hội chuyên trách tiêu biểu sẽ được vinh danh. Đây là những cá nhân có nhiều dấu ấn trong đổi mới hoạt động hội, tham gia xây dựng chính sách, chăm lo phụ nữ, trẻ em, hỗ trợ phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc, bảo vệ môi trường và giải quyết những vấn đề thiết thực từ cơ sở.

BÍCH QUYÊN