Gần 4.200 tác phẩm dự thi ảnh “Phụ nữ với cuộc sống”

Sáng 15-9, Nhà Văn hóa Phụ nữ TPHCM phối hợp Hội Nhiếp ảnh TPHCM tổ chức vòng chấm chọn tác phẩm trưng bày triển lãm và trao giải cuộc thi ảnh nghệ thuật “Phụ nữ với cuộc sống” lần thứ XVIII, năm 2026.

Hội đồng giám khảo xem xét các tác phẩm dự thi ở vòng chấm chọn

Sau hơn 2 tháng phát động, cuộc thi nhận gần 4.200 tác phẩm của 452 tác giả đến từ 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Các tác phẩm phản ánh đời sống, lao động, tình cảm và sự cống hiến của phụ nữ qua nhiều góc nhìn, tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam. Cuộc thi cũng tạo sân chơi để những người yêu nhiếp ảnh, nghệ sĩ chuyên và không chuyên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, giới thiệu tác phẩm đến công chúng.

Hội đồng giám khảo cho điểm từng tác phẩm ở vòng chấm chọn

Trước đó, từ ngày 21 đến 23-8, ban tổ chức chấm sơ khảo, chọn 105 tác phẩm vào vòng chấm chọn trưng bày triển lãm và giải thưởng.

Tác phẩm dự thi ảnh nghệ thuật “Phụ nữ với cuộc sống”

Tại vòng này, ban tổ chức chọn 16 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải. Ngoài tiền thưởng và giấy khen, tác giả đoạt giải nhất, nhì, ba được Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tặng huy chương vàng, bạc, đồng.

Một tác phẩm tham gia cuộc thi ảnh nghệ thuật “Phụ nữ với cuộc sống”

Lễ trao giải dự kiến diễn ra ngày 19-10.

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