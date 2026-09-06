“Phủ xanh” địa bàn, chung tay đẩy lùi tội phạm ma túy

Từ các điểm giáo dục trực quan, hệ thống camera giám sát đến mô hình tuyên truyền bám rễ sâu vào từng tổ dân phố (1+2, 1+3), sự gắn kết giữa lực lượng công an và người dân đang tạo nên một thế trận an ninh vững chắc. Đây chính là nền tảng then chốt để TPHCM hiện thực hóa lộ trình “phủ xanh” địa bàn, từng bước xóa sổ tội phạm ma túy.

Học sinh, sinh viên đến tham quan, học tập tại điểm giáo dục cộng đồng về phòng, chống ma túy phường Chánh Hưng. Ảnh: NHÃ CHÂN

Hiệu quả từ giáo dục cộng đồng

Một ngày cuối tháng 8, không ít người dân đưa con đến Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Chánh Hưng - cơ sở 2 (TPHCM) để tìm hiểu về tác hại của ma túy. Đây là điểm giáo dục cộng đồng về phòng, chống ma túy của phường.

Khu vực này là không gian mở, với nhiều hình ảnh, tư liệu chuyên môn và mẫu vật mô phỏng trực quan, giúp người dân dễ dàng nhận diện các loại ma túy cũng như phương thức, thủ đoạn của tội phạm, đặc biệt là các loại ma túy núp bóng thực phẩm, thuốc lá điện tử.

Thiếu tá Võ Thành Danh, Phó trưởng Công an phường Chánh Hưng, cho biết, việc lựa chọn điểm sinh hoạt cộng đồng để triển khai mô hình nhằm tạo thuận lợi cho mọi người tiếp cận. Từ khi thành lập vào tháng 4-2026 đến nay, tại điểm giáo dục cộng đồng về phòng, chống ma túy đã diễn ra 10 buổi tuyên truyền cho khoảng 2.000 người dân.

Tháng 6 vừa qua, công an phường đã triệt phá một vụ án ma túy liên quan đến nhiều thanh thiếu niên. Nhóm đối tượng này tụ tập sử dụng “pod chill” - một dạng ma túy ngụy trang thuốc lá điện tử. Đáng chú ý, phần lớn các em đều không biết loại thuốc lá điện tử đang sử dụng có chứa chất gây nghiện. Do đó, việc đẩy mạnh tuyên truyền, đặc biệt là với học sinh, sinh viên, có ý nghĩa then chốt nhằm thực hiện lộ trình “phủ xanh” địa bàn, hướng tới mục tiêu xây dựng phường không ma túy trước năm 2030.

Đưa cháu đến tham quan điểm giáo dục cộng đồng về phòng, chống ma túy, chị Nguyễn Thị Hồng Thắm (người dân phường Chánh Hưng) chia sẻ, chuyến tham quan giúp chị có thêm nhiều kiến thức bổ ích. Dù biết ma túy nguy hiểm, nhưng chị chưa hình dung rõ hình dáng các loại ma túy để khuyến cáo cho con cháu. “Tôi thấy mô hình này rất thiết thực, giúp các phụ huynh trang bị thêm kiến thức cần thiết để chủ động bảo vệ con em trước ma túy”, chị Hồng Thắm chia sẻ.

Theo ông Dương Văn Dân, Phó Chủ tịch UBND phường Chánh Hưng, bên cạnh điểm giáo dục cộng đồng, thời gian qua phường đã đa dạng hóa công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy. Đáng chú ý là việc ký cam kết phối hợp giữa địa phương và nhà trường trong quản lý học sinh; lồng ghép nội dung tuyên truyền vào các buổi chào cờ đầu tuần do cán bộ công an đảm trách, cùng với tổ chức hội thi tiểu phẩm kịch ngắn tuyên truyền về tác hại của ma túy một cách sinh động, dễ hiểu…

Ông Dương Văn Dân nhấn mạnh: “Công tác tuyên truyền rất quan trọng cần phải đẩy mạnh. Đặc biệt, những học sinh đang gặp biến cố gia đình, hoặc có tâm lý bất ổn rất dễ bị các đối tượng xấu thao túng, dụ dỗ sa vào ma túy. Do đó, nhà trường cần chủ động rà soát, nắm bắt tình hình để kịp thời phối hợp công an phường tư vấn, nâng cao sức đề kháng cho các em phòng tránh tệ nạn”.

Xây dựng “mạng lưới tai mắt” khép kín

Nhiều địa phương khác ở TPHCM cũng có các hoạt động hướng tới mục tiêu địa bàn không ma túy. Điển hình tại khu phố 7, phường Hòa Hưng - nơi đặt điểm điều trị nghiện bằng Methadone cho gần 300 trường hợp.

Việc tập trung đông người đang trong quá trình cai nghiện đặt ra thách thức về an ninh trật tự, đòi hỏi lực lượng công an cơ sở phải phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân, xây dựng “mạng lưới tai mắt” khép kín nhằm giữ an toàn cho địa bàn. Trước thực tế này, Chi bộ khu phố 7 đã triển khai các mô hình tuyên truyền về ma túy khá hiệu quả như: mô hình 1+2, mô hình 1+3, mô hình 1+4, mô hình 1+5.

Ông Phùng Thế Vinh, Bí thư Chi bộ khu phố 7, lý giải về các mô hình: “Ở những địa bàn rất phức tạp, có nhiều điểm nóng, chúng tôi chọn mô hình 1+2. Tại đây, 1 cán bộ, đảng viên gương mẫu tuyên truyền cho 2 người. Địa bàn nào ít phức tạp hơn thì 1+3, 1+4, 1+5. Có nghĩa 1 người tuyên truyền cho 3, 4, 5 người. Chúng tôi tuyên truyền về Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 12-12-2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM và các nghị quyết, thông tư, quy định pháp luật về ma túy”.

Bên cạnh đó, việc lắp đặt camera an ninh tại những khu vực phức tạp và vận động người dân lắp camera gia đình cũng được khu phố 7 chú trọng. Hiện tại, toàn khu phố có gần 300 mắt camera. Nhờ mạng lưới này, lực lượng chức năng và người dân đã kịp thời phát hiện, bóc gỡ và xử lý nhiều trường hợp vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm về tệ nạn ma túy.

Thiếu tá Nguyễn Văn Nam, Phó trưởng Công an phường Hòa Hưng, cho biết, công an phường thường xuyên phối hợp cấp ủy các chi bộ, ban điều hành khu phố để tuyên truyền những nội dung quan trọng, chuyên sâu về sự nguy hiểm và các phương thức hoạt động của các đối tượng ma túy.

“Chính sự gắn kết của công an phường, chi bộ, ban điều hành khu phố, người dân và lực lượng an ninh cơ sở - cánh tay nối dài của công an phường, đã tạo thành một “mạng lưới tai mắt” khép kín giữ vững an ninh trật tự cho địa bàn”, Thiếu tá Nguyễn Văn Nam chia sẻ.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Công an TPHCM đã phát hiện, xử lý 4.064 vụ, bắt giữ 10.304 đối tượng liên quan đến ma túy, tăng 1.449 vụ và tăng 3.135 đối tượng so với cùng kỳ năm 2025. Tội phạm ma túy đang có xu hướng trẻ hóa rõ rệt khi nhóm tuổi dưới 30 tăng từ 34,8% (cả năm 2025) lên 39,7% trong 6 tháng đầu năm 2026. Hướng đến mục tiêu xây dựng TPHCM không ma túy vào năm 2030, trong 6 tháng đầu năm, toàn thành phố đã thành lập hơn 1.000 Tổ Công tác 26 tại địa bàn cơ sở, tổ chức trên 22.000 buổi tuyên truyền cho hơn 837.000 lượt người dân và xây dựng thành công trên 2.200 khu dân cư an toàn.

NHÃ CHÂN