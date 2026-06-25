Cơ chế đặc thù đưa cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức vào vận hành

Ngày 25-6, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 32/2026/NQ-CP về cơ chế, chính sách bảo đảm đưa Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình vào vận hành.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình. Ảnh: VGP

Cơ chế đặc thù về chuyên môn, bảo hiểm y tế

Theo nghị quyết, Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình được áp dụng một số cơ chế, chính sách đặc thù.

Cụ thể, hai cơ sở này được xếp cấp chuyên môn kỹ thuật tương ứng với cấp chuyên môn kỹ thuật của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức ngay từ khi thực hiện cấp giấy phép hoạt động lần đầu.

Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức được ký hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế với Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội để thực hiện khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho cả cơ sở Hà Nội và cơ sở Ninh Bình.

Hai bệnh viện cũng được chuyển trực tiếp người bệnh giữa cơ sở Hà Nội và cơ sở Ninh Bình; được chuyển mẫu bệnh phẩm giữa 2 cơ sở để thực hiện dịch vụ cận lâm sàng mà không phải ký hợp đồng giữa các cơ sở.

Đối với bảng kê nhân lực trong hồ sơ đề nghị ký hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, nghị quyết cho phép sử dụng bảng kê nhân lực chung của bệnh viện cho cả cơ sở Hà Nội và cơ sở Ninh Bình tại thời điểm gửi hồ sơ.

Giám đốc bệnh viện được phân công nhân lực làm việc giữa 2 cơ sở, nhưng phải bảo đảm nguyên tắc tại một thời điểm, mỗi người hành nghề chỉ được hành nghề tại một cơ sở. Các bệnh viện cũng phải cập nhật danh mục liên thông dữ liệu khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế lên Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Hỗ trợ chi phí đi lại, lưu trú cho nhân lực

Nghị quyết quy định ngân sách nhà nước hỗ trợ một số khoản chi đặc thù, trong đó có kinh phí đào tạo theo yêu cầu chuyên môn, phù hợp với từng nhóm đối tượng và vị trí việc làm, nhằm bảo đảm nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của cơ sở khám, chữa bệnh được xếp cấp chuyên môn kỹ thuật chuyên sâu.

Đối với viên chức, người lao động, ngân sách hỗ trợ chi phí vận chuyển hàng ngày tối đa 3,6 triệu đồng/xe 45 chỗ/ngày để đưa đón giữa cơ sở Hà Nội và cơ sở Ninh Bình theo phân công của giám đốc bệnh viện và theo nhu cầu vận chuyển.

Nghị quyết cũng quy định hỗ trợ chi phí thuê nhà lưu trú tối đa 2,5 triệu đồng/người/tháng đối với viên chức, người lao động được phân công làm việc có thời hạn tại cơ sở Ninh Bình và có nhu cầu thuê nhà ở. Chính sách này không áp dụng đối với người được tuyển dụng làm việc thường xuyên tại cơ sở Ninh Bình.

Về hỗ trợ thu hút nhân lực, giám đốc bệnh viện quyết định mức hỗ trợ cụ thể đối với viên chức, người lao động được phân công làm việc có thời hạn tại cơ sở Ninh Bình; viên chức, người lao động được tuyển dụng và các đối tượng khác theo yêu cầu hoạt động của cơ sở Ninh Bình. Mức hỗ trợ tối đa bằng mức thu nhập tăng thêm của bệnh viện cơ sở Hà Nội nhưng không quá mức quy định.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành đến hết ngày 31-12-2028.

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình dự kiến chính thức đi vào hoạt động từ ngày 26-6-2026. Từ ngày 24-6 đến 10-7-2026, Bệnh viện Bạch Mai phối hợp Sở Y tế Ninh Bình triển khai chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 5.000 người dân thuộc diện chính sách, người có công và người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

PHAN THẢO