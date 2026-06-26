Đường sắt chạy tàu chuyên dụng đưa đón y, bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2

Từ ngày 26-6, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam chính thức vận hành đôi tàu PL1/PL2 tuyến Hà Nội - Phủ Lý, phục vụ nhu cầu đi lại của cán bộ, nhân viên y tế làm việc tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 ở Ninh Bình.

Toa tàu chở y, bác sỹ Bệnh viện Bạch Mai ngày 26-6

Đôi tàu PL1/PL2 hoạt động cố định từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, đón, trả khách tại các ga Hà Nội, Giáp Bát và Phủ Lý. Đây là đoàn tàu chuyên dụng được tổ chức nhằm hỗ trợ đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế di chuyển thuận lợi giữa Hà Nội và cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai.

Khai trương đoàn tàu PL1/PL2. Ảnh: SƠN TÙNG

Theo lịch trình, tàu PL1 xuất phát từ ga Hà Nội lúc 6 giờ 15 phút, dừng đón khách tại ga Giáp Bát và đến ga Phủ Lý lúc 7 giờ 22 phút. Sau khi xuống ga Phủ Lý, cán bộ, nhân viên y tế được bố trí xe trung chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 để làm việc. Chiều ngược lại, tàu PL2 rời ga Phủ Lý lúc 17 giờ 20 phút, về đến ga Hà Nội lúc 18 giờ 30 phút.

Đoàn tàu gồm 9 toa ghế ngồi mềm, có điều hòa không khí và các tiện ích phục vụ hành khách, đáp ứng nhu cầu đi lại hàng ngày của hơn 500 cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện Bạch Mai. Trong giai đoạn đầu vận hành, các nhà ga trên tuyến tăng cường nhân viên hỗ trợ phân luồng, bảo đảm an toàn, thuận tiện cho đội ngũ y tế.

Phục vụ ăn sáng trên tàu PL1/PL2. Ảnh: SƠN TÙNG

Việc vận hành đôi tàu chuyên dụng PL1/PL2 diễn ra cùng thời điểm Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 tại tỉnh Ninh Bình chính thức đón tiếp bệnh nhân từ ngày 26-6. Mô hình này cũng được ngành đường sắt kỳ vọng góp phần giảm áp lực giao thông đường bộ, đồng thời tạo thêm phương án vận chuyển ổn định cho các nhóm lao động có nhu cầu đi lại thường xuyên giữa các địa phương.

Trước đó, ngành đường sắt đã tổ chức đôi tàu HP15/HP16 đưa đón cán bộ, công chức TP Hải Phòng đi làm tại khu vực Hải Dương cũ từ tháng 9-2025. Sau 9 tháng vận hành, đôi tàu đã thực hiện gần 400 chuyến an toàn, vận chuyển hơn 170.000 lượt khách, với hệ số sử dụng chỗ đạt trên 90%.

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