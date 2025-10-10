Giúp người già neo đơn chưa rõ nhân thân có giấy khai sinh

Những người già neo đơn đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ và công tác xã hội Cơ sở 2 chưa có nhân thân, lai lịch đã được công an lấy dấu vân tay, thu nhận thông tin để làm giấy khai sinh.

Ngày 10-10, Công an xã Long Điền (TPHCM) phối hợp với Trung tâm Bảo trợ và công tác xã hội Cơ sở 2 TPHCM tổ chức thu nhận thông tin cho các nhân khẩu đặc biệt tại Trung tâm.

Trong ngày, công an xã đã lấy vân tay, thu nhận thông tin của 72 trường hợp người cao tuổi tại trung tâm. Các trường hợp già yếu, bệnh tật, không thể đi lại được, cán bộ chiến sĩ công an xã đã đến tận giường bệnh để lấy vân tay, chụp ảnh.

Cán bộ Công an xã Long Điền lấy dấu vân tay người già neo đơn chưa rõ nhân thân

Sau khi thu nhận các thông tin cần thiết, công an xã sẽ tra cứu, xác minh trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ quan chức năng liên quan để đề nghị UBND xã cấp giấy khai sinh. Từ đó có thể thực hiện các loại giấy tờ tùy thân khác.

Trung tâm Bảo trợ và công tác xã hội Cơ sở 2, đặt tại ấp An Thạnh, xã Long Điền (TPHCM) hiện đang nuôi dưỡng và chăm sóc gần 100 cụ già neo đơn, không nơi nương tựa. Đa số những người cao tuổi khi được tiếp nhận vào trung tâm đều không có giấy tờ xác minh nhân thân, lai lịch. Các cụ đều mang trên mình nhiều bệnh nên đi lại khó khăn. Việc có được giấy tờ tùy thân là rất cần thiết để phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh và hưởng các chế độ, chính sách chung.

VĂN ANH