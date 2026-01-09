Trao căn cước và giấy khai sinh cho đối tượng bảo trợ xã hội

Giấy khai sinh, thẻ căn cước là cơ sở pháp lý để các đối tượng bảo trợ xã hội được hưởng đầy đủ quyền công dân và chính sách hỗ trợ của nhà nước.

Sáng 9-1, tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Chánh Phú Hòa, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) Công an TPHCM phối hợp với phường Chánh Phú Hòa tổ chức chương trình trao 60 giấy khai sinh và 20 thẻ căn cước cho các đối tượng hiện đang được bảo trợ tại trung tâm.

Lãnh đạo Phòng PC06 Công an TPHCM trao căn cước cho các đối tượng

Trước đây, vì nhiều lý do khác nhau, nhân thân của các đối tượng trên chưa được xác định, nên cơ quan chức năng không có cơ sở để làm giấy khai sinh và thẻ căn cước.

Lãnh đạo phường Chánh Phú Hòa trao giấy khai sinh cho các đối tượng

Việc cấp các loại giấy tờ trên là cơ sở pháp lý để các đối tượng trên được hưởng đầy đủ quyền công dân và các chính sách hỗ trợ của nhà nước nói chung.

Cán bộ Phòng PC06 Công an TPHCM hỗ trợ làm căn cước mới cho các đối tượng

CAO SƠN