Trao căn cước và giấy khai sinh cho đối tượng bảo trợ xã hội

Sáng 9-1, tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Chánh Phú Hòa, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) Công an TPHCM phối hợp với phường Chánh Phú Hòa tổ chức chương trình trao 60 giấy khai sinh và 20 thẻ căn cước cho các đối tượng hiện đang được bảo trợ tại trung tâm.
Trước đây, vì nhiều lý do khác nhau, nhân thân của các đối tượng trên chưa được xác định, nên cơ quan chức năng không có cơ sở để làm giấy khai sinh và thẻ căn cước.
Việc cấp các loại giấy tờ trên là cơ sở pháp lý để các đối tượng trên được hưởng đầy đủ quyền công dân và các chính sách hỗ trợ của nhà nước nói chung.