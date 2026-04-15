Cấp căn cước, giấy khai sinh cho đối tượng bảo trợ xã hội

Hàng trăm cụ già tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Chánh Phú Hòa (TPHCM) đã được trao thẻ căn cước và hỗ trợ làm các loại giấy tờ về hộ tịch để có thể tiếp cận được các chính sách an sinh, dịch vụ công thiết yếu.

Chương trình do Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) Công an TPHCM phối hợp cùng UBND phường Chánh Phú Hòa và Trung tâm Bảo trợ xã hội Chánh Phú Hòa phối hợp thực hiện trong ngày 15-4.

Chương trình trao thẻ căn cước và hỗ trợ làm giấy khai sinh tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Chánh Phú Hòa

Cụ thể, Phòng PC06 Công an TPHCM đã trao căn cước cho 74 trường hợp và trao giấy khai sinh cho 58 trường hợp thuộc diện bảo trợ xã hội (BTXH).

Đại diện PC06 Công an TPHCM trao giấy khai sinh, thẻ căn cước cho các cụ già tại trung tâm

Ngoài ra, đại diện Phòng PC06 còn thực hiện việc cấp mới căn cước cho 58 trường hợp khác đủ điều kiện.

Lãnh đạo phường Chánh Phú Hòa trao thẻ căn cước cho đối tượng bảo trợ xã hội

Việc hỗ trợ cấp căn cước giúp các đối tượng thuận lợi hơn trong tiếp cận dịch vụ công, chăm sóc y tế, an sinh xã hội, góp phần bảo đảm quyền lợi chính đáng cho các đối tượng tại Trung tâm.

Cán bộ Phòng PC06 Công an TPHCM hỗ trợ lăn tay để cấp căn cước cho người lớn tuổi tại trung tâm

Theo Công an TPHCM, hoạt động này nhằm hỗ trợ công tác thu thập dữ liệu dân cư, cấp định danh cá nhân, giải quyết cư trú cho các trường hợp đặc thù theo Đề án 06 của Thành phố TP. Đồng thời góp phần tăng cường an sinh xã hội, chăm lo người yếu thế, với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

TÂM TRANG