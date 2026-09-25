Hạ tầng mở lối phát triển đô thị Đông Hòa

Từ khi đường Thống Nhất được đưa vào sử dụng (cuối năm 2024), sau đó là đầu tư giai đoạn 2, hoàn thiện kết nối trung tâm phường Đông Hòa với Bến xe miền Đông mới và ga metro Suối Tiên, các hoạt động kinh tế - xã hội của phường có sự đổi thay rõ rệt.

Tiếp nối hiệu quả của định hướng hạ tầng làm bệ đỡ phát triển, phường đang triển khai đầu tư hàng loạt công trình trọng điểm, thúc đẩy phát triển các ngành kinh tế có giá trị gia tăng cao và mở lối phát triển đô thị khu vực cửa ngõ phía Đông Bắc TPHCM.

Thương mại, dịch vụ khởi sắc

Đường Thống Nhất dài 3km, kinh phí đầu tư hơn 730 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng là hơn 530 tỷ đồng. Đi dọc đường Thống Nhất hôm nay, dễ dàng nhận thấy diện mạo đô thị Đông Hòa đang thay đổi nhanh chóng. Dọc tuyến đường rộng 32m, 6 làn xe là phố phường sầm uất, hiện đại, đa tiện ích.

Đường Thống Nhất đang trở thành trục động lực phát triển của khu vực cửa ngõ phía Đông Bắc TPHCM (giáp ranh TP Đồng Nai), thu hút nhiều doanh nghiệp tư nhân đặt trụ sở giao dịch, góp phần thay đổi diện mạo khu vực vốn gắn với những nhà xưởng cũ kỹ, khu công nghiệp lâu đời.

Từ nền kinh tế dựa vào sản xuất nông nghiệp, Đông Hòa chuyển dịch mạnh sang thương mại, dịch vụ, tài chính, bất động sản, đưa địa phương ngày càng phát triển và nâng cao đời sống người dân. Tuyến đường còn nối liền trung tâm phường với khu đô thị Đại học Quốc gia TPHCM, nơi có cộng đồng sinh viên, giảng viên lên tới hơn 100.000 người, góp phần thúc đẩy sớm hình thành khu đô thị giáo dục, đổi mới sáng tạo trên địa bàn.

Diện mạo đô thị hiện đại dọc đường Thống Nhất, phường Đông Hòa. Ảnh: LÊ XUÂN

Ông Nguyễn Văn Hiền (quê tỉnh Thanh Hóa), gắn bó với vùng đất Đông Hòa gần 20 năm nay, cảm nhận rõ sự thay đổi ấy. Ông chia sẻ, nếu như trước đây nguồn thu chính của người dân đến từ đồng lương công nhân ít ỏi thì nay, các hoạt động kinh tế thương mại - dịch vụ (như cửa hàng ăn uống, quán cà phê, cho thuê văn phòng, cơ sở lưu trú...) mang lại thu nhập dồi dào hơn cho người dân.

Với gia đình ông Hiền, chỉ riêng 2 dãy nhà trọ (gồm 12 phòng cho thuê) và 1 căn nhà vừa ở, vừa buôn bán sản phẩm nội thất đã mang lại cho gia đình mỗi tháng hơn 50 triệu đồng, gấp hơn 3 lần mức thu nhập hai vợ chồng nhận hàng may mặc về gia công lúc trước.

Đời sống người dân ngày càng được nâng cao, cùng với sự phát triển của hạ tầng và các hoạt động thương mại, dịch vụ, đã thu hút ngày càng nhiều doanh nghiệp đến đầu tư, kinh doanh.

Tính đến nay, trên địa bàn phường có 7.173 hộ kinh doanh, 3.402 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó 126 doanh nghiệp ngoài quốc doanh và 39 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; có 128 cơ sở và doanh nghiệp thuộc lĩnh vực kinh doanh có điều kiện...

Phường Đông Hòa cũng thu hút được doanh nghiệp lớn đến đầu tư, phát triển các ngành kinh tế có giá trị gia tăng cao, điển hình như Khu đô thị Bcons với đầy đủ tiện ích từ căn hộ đến trường học liên cấp, siêu thị, nhà hàng, công viên, hồ bơi, khách sạn tiêu chuẩn 4 sao...

Tập trung đầu tư hạ tầng

Theo lãnh đạo phường Đông Hòa, thời gian qua, địa phương tiếp tục tập trung đầu tư các tuyến đường trục và đường nhánh nhằm hoàn thiện mạng lưới giao thông, thúc đẩy tăng trưởng, trong đó có tuyến kết nối Khu công nghiệp Dapark với quốc lộ 1K; mở rộng xa lộ Hà Nội giai đoạn 2, đoạn qua địa bàn phường; đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng các dự án thuộc Đại học Quốc gia TPHCM.

Điều kiện thuận lợi cho phát triển hạ tầng là nguồn lực đầu tư công dành cho địa bàn khá lớn. Chỉ tính năm 2026, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường tiếp nhận, bàn giao 13 dự án; tổng vốn được giao 774,969 tỷ đồng, trong đó 24,719 tỷ đồng bố trí đầu tư và 750,250 tỷ đồng bố trí cho công tác đền bù. Đến nay đã giải ngân 607,23 tỷ đồng, đạt gần 80% kế hoạch.

Cùng với đầu tư hạ tầng, công tác quy hoạch cũng được triển khai theo hướng mở rộng không gian phát triển.

Phường Đông Hòa đang triển khai khu vực phát triển đô thị Đông Bắc Dĩ An với quy mô 109ha, khu đất giáo dục trên đường Thống Nhất; rà soát các khu vực dự kiến phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD), mạng lưới đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị và điều chỉnh quy hoạch phân khu 1/2000 phù hợp định hướng mới.

Chủ tịch UBND phường Đông Hòa Võ Trọng Tài thông tin, đầu tư công được xác định là một trong những nhánh quan trọng trong kế hoạch tăng trưởng của địa phương, với trọng tâm là mở đường, tăng khả năng kết nối và tạo không gian phát triển mới. Ông chia sẻ: “Đầu tư công nằm trong trục tăng trưởng 2 con số của TPHCM và trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của phường, trong đó chủ yếu tập trung nguồn lực vào hạ tầng”. Theo Chủ tịch UBND phường Đông Hòa, khi mạng lưới giao thông hoàn thiện, diện mạo đô thị sẽ thay đổi; song song đó là tạo điều kiện thu hút nhà đầu tư đến triển khai dự án dọc các trục giao thông, đồng thời giúp việc vận chuyển hàng hóa, đi lại thuận lợi hơn, tiết kiệm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp, người dân.

XUÂN TRUNG