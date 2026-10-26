Mưa to gây lũ quét trên đảo Phuket, Thái Lan

Theo tờ Bangkok Post (Thái Lan), mưa to kéo dài từ đêm 25-10 đến rạng sáng 26-10, gây lũ quét và sạt lở đất tại 3 huyện Thalang, Mueang Phuket và Kathu trên đảo Phuket, miền Nam Thái Lan, làm hư hại nhà cửa, cửa hàng, xe cộ và gián đoạn giao thông.

Sáng 26-10, lũ quét mang theo đất đá và bùn tràn xuống khu Nanai, thuộc Patong, huyện Kathu, đặc biệt ảnh hưởng khu vực gần siêu thị Makro Nanai. Lượng mưa tại Phuket trong 24 giờ tính đến ngày 26-10 đạt 117mm.

Đá, đất và bùn tràn xuống khu dân cư, vùi lấp một phần ô tô sau mưa lớn gây sạt lở đất. Ảnh: BANGKOK POST

Sau khi nước rút, các cơ quan chức năng phối hợp chính quyền và lực lượng địa phương thu dọn bùn đất, rác thải và mảnh vỡ. Một số đoạn đường Thepkrasattri không thể lưu thông bằng phương tiện nhỏ. Tình trạng ngập lụt cũng được ghi nhận trên đường Phra Phuket Kaew và tại các khu vực Rawai, Chalong, Choeng Thale.

Cục Khí tượng Thái Lan cảnh báo mưa lớn có thể tiếp diễn tại miền Nam nước này đến ngày 28-10, làm gia tăng nguy cơ lũ quét, dòng chảy xiết và sạt lở đất, đặc biệt tại các sườn đồi, khu vực gần đường thủy và vùng trũng thấp. Người dân ở các khu vực có nguy cơ cao khuyến cáo thường xuyên theo dõi tình hình, tránh các tuyến đường có nước lũ sâu hoặc chảy xiết và không nên lái xe qua các đoạn đường ngập lụt.

Theo báo cáo của Cục Phòng chống và Giảm nhẹ thiên tai Thái Lan, tính đến sáng 26-10, lũ lụt tiếp tục ảnh hưởng đến thủ đô Bangkok và 20 tỉnh khác, ảnh hưởng tới 336.472 hộ gia đình, tương đương khoảng 1,01 triệu người. Riêng tại Bangkok, 168.203 hộ gia đình ở các quận Lat Krabang và Nong Chok vẫn bị ảnh hưởng, dù mực nước tại một số khu vực đang giảm dần.

HUYỀN HƯƠNG