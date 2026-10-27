Tổng thống Donald Trump treo thưởng 1 triệu USD cho thông tin dẫn đến kết án tội gian lận bầu cử

Ngày 26-10, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố chính phủ sẽ thưởng 1 triệu USD cho người cung cấp thông tin về hành vi gian lận bầu cử dẫn đến việc bắt giữ và kết án người vi phạm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời phỏng vấn báo chí trong khuôn viên Nhà Trắng. Ảnh: THX

Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump viết rằng bất kỳ ai báo tin về gian lận trong các cuộc bầu cử trước đây hoặc cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026 sẽ được nhận thưởng 1 triệu USD. Điều kiện đủ là khi những người thực hiện hành vi gian lận bị bắt giữ và kết án.

Thông báo này diễn ra chỉ một tuần trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ 3-11. Chính quyền Tổng thống Trump gia tăng các biện pháp giám sát bầu cử, trong đó có việc gây sức ép yêu cầu các bang cung cấp dữ liệu cử tri. Áp dụng các biện pháp chặt chẽ hơn để bảo đảm niềm tin của công chúng đối với kết quả bỏ phiếu.

Tuy nhiên, các chuyên gia chính trị, quan chức bầu cử thuộc đảng Dân chủ và một số quan chức đảng Cộng hòa cho rằng những yêu cầu trên có nguy cơ vượt quá thẩm quyền của chính quyền liên bang. Một số quan chức bầu cử cho biết đang chuẩn bị ứng phó với khả năng chính quyền liên bang can thiệp vào cuộc bầu cử giữa kỳ.

Ngày 26-10, Tòa phúc thẩm liên bang Khu vực 9 của Mỹ bác yêu cầu khẩn cấp của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm ngăn California kiểm đếm phiếu qua thư của hơn 20.000 cử tri bị nghi không có quốc tịch Mỹ. Bộ Tư pháp Mỹ đề nghị tách riêng số phiếu này để xác minh, nhưng chính quyền bang cho rằng dữ liệu liên bang thiếu tin cậy và có thể ảnh hưởng quyền bỏ phiếu hợp pháp.

KHÁNH MINH