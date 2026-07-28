Cháy rừng ở Pháp, Tây Ban Nha có thể kéo dài nhiều tháng

Giới chức Pháp cảnh báo cháy rừng đang hoành hành ở nước này có thể mất nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng mới được dập tắt hoàn toàn, trong bối cảnh nắng nóng kéo dài, gió mạnh và không có dấu hiệu mưa.

Lực lượng cứu hỏa khống chế cháy rừng ở Madrid, Tây Ban Nha. Ảnh: CGTN

Theo truyền hình Pháp France24, ngày 27-7, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết đám cháy tại vùng Landes đã được khống chế, còn tình hình ở vùng Gironde, nơi có thành phố Bordeaux, cơ bản ổn định.

Ông nhấn mạnh đây là mùa cháy rừng nghiêm trọng nhất của Pháp kể từ sau Thế chiến II, với hơn 160.000ha đất bị thiêu rụi và nguy cơ vẫn còn rất lớn. Lực lượng cứu hỏa nhận định các điểm cháy có thể tiếp tục âm ỉ trong nhiều tuần, nhiều tháng và có thể bùng lên trở lại.

Các đợt cháy rừng gây ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại Bordeaux, nồng độ bụi mịn PM2.5 có thời điểm cao gấp gần 7 lần ngưỡng an toàn hàng ngày của Tổ chức y tế thế giới (WHO), làm gia tăng nguy cơ sức khỏe đối với hàng triệu người.

Cùng lúc, Tây Ban Nha vẫn đang đối mặt các vụ cháy nghiêm trọng, buộc hơn 63.000 người phải sơ tán. Đám cháy ở tỉnh Avila thiêu rụi hơn 50.000ha, trở thành vụ cháy rừng lớn nhất trong lịch sử nước này. Một vụ cháy mới gần thành phố Valencia cũng khiến một người thiệt mạng.

Theo dự báo khí tượng, nhiệt độ tại các khu vực bị ảnh hưởng ở Pháp và Tây Ban Nha sẽ tiếp tục cao hơn trung bình trong tuần này và gần như không có mưa, khiến nguy cơ cháy vẫn ở mức rất cao. Chính phủ hai nước đang huy động hàng ngàn lính cứu hỏa, binh sĩ và phương tiện chữa cháy để ngăn các đám cháy bùng phát.

HUY QUỐC